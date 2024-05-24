今年第一號颱風「艾維尼」最快今生成 下周鋒面影響西半部雨炸2天

中央氣象署表示，周末兩天鋒面遠離，明天中部以北、東半部還是有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨，各地多雲偶有飄雨。下周另波鋒面報到，西半部地區周二、周三要留意較大雨勢。另外，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓最快今晚到明天生成今年第一道颱風「艾維尼」，下周一、周二最接近台灣，但不會有直接影響。

氣象署預報員張竣堯表示，熱帶性低氣壓今天下午仍距離鵝鑾鼻南南東方海面1600公里，位於菲律賓東方海面，環境有利於發展輕度颱風，不排除今晚到明天生成今年第一道颱風「艾維尼」，目前沿著呂宋島往西北前進，將轉東北往琉球海面移動，最接近台灣時間為下周一、周二，由於北上過程仍與台灣有段距離，沒有直接影響，但下周一到周三可能間接影響東半部沿海有長浪。

張竣堯也說，這道熱帶性低氣壓若生成颱風，在北上過程預計就會逐漸減弱轉變為溫帶氣旋，不會登陸日本，距離日本最近時間點為下周三、周四，對當地天氣不會有顯著影響，後期狀態還要持續監控。

張竣堯表示，明天中部以北、東半部還是有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨，各地多雲偶有飄雨，午後雨勢明顯，山區、東半部有局部較大雨勢。周日天氣穩定，各地多雲時晴，僅花東有局部短暫雨，午後各地可能有局部短暫雷陣雨，主要以山區、東半部有局部較大雨勢。

張竣堯指出，下周一鋒面接近，西半部地區有局部陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下周二、周三鋒面影響期間，各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部有局部大雨或豪雨機率，要留意雷擊、強陣風等劇烈天氣。周四、周五鋒面還在台灣附近，水氣仍偏多，西半部、東北有局部短暫雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雨。