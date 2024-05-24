報稅季倒數！爆紅AI助理『報稅阿喵』三大亮點全解析

報稅季倒數計時，還在苦惱如何報稅嗎？現在有了『 報稅阿喵 』，一切都變得簡單又有趣！近期在網路突然爆紅的AI智能助理「報稅阿喵」以超萌喵語加上快速回覆個人化稅務問題，立即吸引知名女性媒體的關注，Dcard論壇更有許多用戶瘋傳，新社群平台threads的眾多網民也紛紛蓋樓分享與「報稅阿喵」的有趣對話截圖，讓「報稅阿喵」一周內即擁有近萬名用戶進站，根據用戶的使用裝置不同，平均使用時間介於3分鐘至7分鐘之間。這款AI報稅助理有什麼過人之處？接下來就與大家分享「報稅阿喵」快速竄紅要素，以及該產品借助哪些AI技術讓報稅族愛不釋手！

【阿喵： 會說人話的報稅專家】網站連結： https://mewtalk.ai

AI智慧學習，秒答所有稅務疑問

在台灣使用專業服務的AI智能助理時，民眾常需耐心輸入關鍵字或反覆選擇選項，才能獲得所需資訊。然而，「報稅阿喵」以其線上學習的架構帶給用戶相當方便快捷的體驗，這款AI報稅助理不僅回應迅速，還帶有一絲幽默感，使報稅過程輕鬆愉快。無論是解答報稅新制、繳費方式、節稅技巧，還是繳稅回饋資訊，「報稅阿喵」都能提供既溫馨且精確的服務，讓每一位使用者都感受到關懷與支持，網友也紛紛反應「報稅阿喵」在回應速度及幽默感上持續進化，讓人們在報稅季節也能感受到樂趣與便利。

無需輸入關鍵字或反覆選擇選項，「報稅阿喵」以其線上學習的架構，秒答所有稅務疑問。圖 / mewtalk.ai 提供

提供準確稅務知識，擊破 AI 資訊偏差

目前生成式 AI 常因資料偏差和模型缺陷等因素，導致虛假或不準確的資訊，讓民眾在使用AI智能助理時獲取到錯誤的資訊，進而對產品失去信任感。然而，實際測試「報稅阿喵」顯示，在回答範圍上精準鎖定綜合所得稅相關內容，能夠有效提供準確且相關的資訊，這不僅減少了因資料偏差或模型缺陷產生的錯誤回答，也大幅降低了誤導資訊的風險。

擊破 AI 資訊偏差，「報稅阿喵」鎖定綜合所得稅相關內容，有效提供準確的資訊。圖 / mewtalk.ai 提供

超萌喵語AI機器人，年輕族群超愛

面臨報稅，大多數民眾都會感到心情煩悶，然而「報稅阿喵」徹底改變了以往AI智能助理正式且嚴謹的溝通方式。不僅能解答各種納稅問題，「報稅阿喵」還匯集了大量貓咪口吻的詞語進行訓練，大幅提升了有趣KUSO對話效果，在回覆用戶複雜稅務問題的過程中，同步加入令人會心一笑的貓咪語氣及表情符號，這也成為「報稅阿喵」近期在年輕網路世代中迅速竄紅的重要原因之一。

「報稅阿喵」匯集貓咪詞語進行訓練讓回覆更加有趣可愛，在年輕網路世代中竄紅。圖/翻攝自threads @chieh_ej___、@stevensir529