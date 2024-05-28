NBA NOW24 冠軍賽KOL同樂抽獎活動啟動啦！

圖／NBA NOW 提供

在分區冠軍賽即將決定最後出線隊伍中，玩家們看好哪一隊奪得冠軍呢？別苦惱了，6/1起，NBA NOW24即將邀請多位KOL實況主和YouTuber進行直播和影片留言抽獎的同樂活動。除了能線上和直播主們一同玩遊戲和預測冠軍外，活動抽出的超值虛寶也將是玩家們打造心中夢幻隊伍的一大利器！不管是要照目前晉級的隊伍打造，還是重建遺珠之憾的隊伍，都能在NBA NOW24中逐一實現，並奪得玩家心目中的冠軍！

圖／NBA NOW 提供

本次活動將邀請ZICO利扣、文老爹、Sky's NBA TALK、沙發人物誌四位KOL參與，並從直播或影片留言的觀眾中，各抽出一位幸運玩家獲得價值超過3,000台幣的遊戲虛寶：15,000枚金幣，玩家們可別錯過了！

直播&影片發布時間：- Sky's NBA TALK 6/1 19:00- ZICO利扣 6/4 21:00- 文老爹 6/5 20:00- 沙發人物誌 6/8 20:00

立即下載NBA NOW24