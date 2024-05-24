專訪／發電容易務農難？ 陳駿季：嚴查養殖事實 不讓業者僥倖

政府推動能源轉型，目標2025年再生能源裝置容量為20GW，但漁電共生常被指出「假養殖真賣電」。農業部長陳駿季接受專訪表示，會收集養殖業者的產銷實體證據來檢核，不讓業者心存僥倖，如果養殖為主，綠能確實是種加值。

種電利潤往往高於養殖本業，而縣市政府查核人力也有所不足，因此「漁」「電」經業者評估後重心常傾向供電，農業經營變得徒存形式，「以農為本、綠能加值」的主張也受到挑戰。

陳駿季說，「以農為本、綠能加值」這8個字看似簡單，但落實程度非常重要，漁電共生最該應該注意的是業者究竟有無真正從事養殖事實和行為，的確有些不肖業者當光電接電後就棄養，去年開始已經成立輔導團隊和縣政府聯合查核，如果發現沒有養殖時就會要求業者提出改善，否則就停止送電。

另外，也會收集養殖產銷端的實體證據來檢核，不要讓業者有僥倖心態，如果真正以農為本那真的會是加值，加上農業部接下來的施政主軸是「智慧韌性」，其中「智慧」將透過數位資訊來檢視，包含即時上傳養殖資訊等，如果相關辦法未來變更，應該會得到全民的支持。

至於農業剩餘資源的循環再利用，陳駿季說，農業廢棄物現在改稱為農業剩餘資源，也就是所有投入的資材是可以再利用的，例如樹枝枝條粉碎回到土壤或造粒成燃料，以及稻穀在收穫期間將稻殼作為薪材燃料循環利用等。

至於不可分解的農膜等，目前最大的關卡在於回收和集運，如果透過現有的垃圾車、回收車等運輸當然最快，否則再回收和集運會投入很多成本，期待未來和地方政府在這塊深度合作。