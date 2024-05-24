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結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術過程。記者周宗禎／攝影
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術過程。記者周宗禎／攝影

65歲陳姓農民結石困擾40多年，但確診多年來只要腰痛、血尿、解尿困難症狀出現時，他不就醫而是猛灌整打啤酒，40年如一日，長期堅持不就醫結石總能從尿道排出。上周終於踢到鐵板，發作又延誤就醫右腎嚴重水腫受損。緊急手術數小時取出腎臟、輸尿管與尿道等處結石。

台南陳姓農民今天現身說法，指疑因遺傳體質，20歲就出現結石曾就醫，因為結石顆粒小，就醫不久又出現，他決定只要感覺有結石，就用猛灌啤酒方式來DIY處理，因為覺得「啤酒利尿、酒精又能麻醉止痛」，也真的一路至今超過40年都屢試不爽。

上周五晚他終於出事、再也尿不出來又痛苦不堪，才同意家人送奇美醫院急診，電腦斷層發現不只尿道有1.5公分結石，還有2公分腎臟結石、輸尿管也被1.5公分結石阻塞，造成嚴重腎水腫。

泌尿外科主治醫師陳致豪研判右腎已急性損傷，緊急全身麻醉插管，以內視鏡逐一取出尿道結石，解除尿路阻塞，後續治療至今一周，腎臟功能才逐漸恢復。

陳致豪指出，當時考量陳先生除腎結石還合併糖尿病，較不適合傳統經皮腎穿刺手術，使用次世代軟式輸尿管內視鏡，以自然孔內視鏡方式進入腎臟，2公分結石以高能量雷射擊碎，順利取出碎片，手術中即時監測腎內壓力，提升手術安全性。術後Ｘ光檢查顯示腎結石全數清理乾淨，兩天後順利出院。

陳致豪表示，腎結石預防需要保持足夠水分攝取量，避免攝取高鹽、高蛋白、及高糖食物，才有助降低腎結石形成風險。尤其夏日炎熱體內水分蒸發快，若水分補充不足尿液中礦物質和鹽類易積聚形成結晶，在腎臟內產生腎結石，並可能流動到輸尿管、掉到膀胱及尿道。

他說，結石位置不同、症狀及併發症不同，症狀包含急性劇烈腰痛、血尿、感染，長時間將造成腎功能損傷甚至敗血症等嚴重併發症。

今天奇美醫院辦軟式輸尿管內視鏡手術說明會，陳姓農民與家人從楠西山區趕來，感謝陳致豪為了救他一路手術到凌晨。

健保資料庫2021年統計台灣20歲以上成年人，腎結石盛行率7.38%，每千人就有73.8人腎結石。比較嚴重的複雜性腎結石大概佔10至15%。複雜性腎結石要一次手術處理乾淨並不容易。尤其大顆結石難排出，侵入性的經皮腎臟穿刺手術風險也高。

陳致豪說，大顆不易排出結石體外震波效果不彰，傳統常需侵入性經皮腎臟穿刺手術，從腰部鑽孔穿過腎臟取石；但腎臟血流豐富，出血、併發症風險較高，較長住院天數。奇美今年率先引進次世代軟式內視鏡，不必切開體表不易大出血及腎功能損傷，合併高能量雷射更精準有效清除腎結石。加上目前全球唯一即時監測腎內壓力，可避免細菌回流防止敗血症，病人更安全，但需自費至少15萬元，也非人人都適用。

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台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，他保留部分結石作為警惕。記者周宗禎／攝影
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，他保留部分結石作為警惕。記者周宗禎／攝影
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師說明如何預防結石。記者周宗禎／攝影
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師說明如何預防結石。記者周宗禎／攝影
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪播放手術過程。記者周宗禎／攝影
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪播放手術過程。記者周宗禎／攝影
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術方式。記者周宗禎／攝影
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術方式。記者周宗禎／攝影
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，他非常感謝醫師陳致豪搶救。記者周宗禎／攝影
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，他非常感謝醫師陳致豪搶救。記者周宗禎／攝影

手術 腎結石 腎臟

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