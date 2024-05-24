出席太平洋藝術節 盼世界看見台灣原民多元文化

第13屆太平洋藝術節將於6月6日至16日在夏威夷舉行，原民會今天舉行授旗典禮，主委曾智勇授旗給台灣代表團，盼能讓世界看見台灣原住民族多元文化藝術，並進行文化交流。

行政院原住民族委員會主任委員曾智勇出席授旗典禮表示，這次不僅原民會組團參加，也與花蓮縣政府、台東縣政府、國立台灣史前文化博物館及文化部傳統藝術中心等單位組成超過350人的台灣隊，前往藝術節進行文化外交。

曾智勇表示，期盼台灣代表團將台灣深厚的藝術文化、歌舞、工藝傳遞給國際，傳揚文化，讓台灣原住民族被世界看見。

屏東縣娜麓灣樂舞劇團藝術總監懷劭‧法努司接受媒體聯訪表示，這次有13名團員前往夏威夷參加藝術節，舞者接受長期訓練，學習許多原住民族樂舞，並以阿美族、雅美族（達悟族）代表海洋；排灣族、拉阿魯哇族代表山，用山海意象向國際介紹台灣原住民族文化。

原民會表示，太平洋藝術節自1972年開創，是由太平洋地區重要組織太平洋共同體（Pacific Community,PC）辦理的國際藝術活動，每4年辦理1次，目的在保存太平洋島嶼文化並增進文化交流，並使27個會員國彼此建立深厚友誼。

原民會表示，2020年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，第13屆太平洋藝術節延至今年6月6日至6月16日，由夏威夷主辦。

原民會表示，許多原住民藝術家、文化保存者及歌手都將參與藝術節，重要傳統工藝保存者尤瑪．達陸（Yuma Taru）及許春美、旅英藝術家尤席夫、文學家夏曼．藍波安及撒可努、金曲新人阿布絲、藝人舞炯恩、原舞者及娜麓灣樂舞劇團等。