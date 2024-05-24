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保障外送員 職安署：業者應儘速投保第三人責任險

中央社／ 台北24日電
為保障外送員，業者須幫食品外送員投保第三人責任險。聯合報系資料照
為保障外送員，業者須幫食品外送員投保第三人責任險。聯合報系資料照

為保障外送員，業者須幫食品外送員投保第三人責任險，職安署今天說，已有外送員第三人責任保險商品上市，呼籲業者都應儘速落實外送員「第三人責任」保障。

媒體報導，有外送平台業者跟產險公司合作，讓外送員全台第1張第三人責任險保單商品上市。

勞動部職業安全衛生署過去為保障外送員權益，訂定「外送作業安全衛生指引」，要求食物外送平台業者，不論外送員是使用機車、自行車、電動自行車執行外送作業，都必須為外送員投保第三人責任保險。

職安署今天發布新聞稿指出，外送員第三人責任險商品已經上市，Uber Eats也已預定於6月提供所屬外送員第三人責任保險，顯示對外送員提供第三人責任保險努力，已有初步成果。

勞動部職安署組長朱文勇告訴中央社記者，UberEats將於6月落實外送員「第三人責任」保障，呼籲其他平台業者也要參照辦理，後續也將督促平台業者落實指引規定，並讓外送員確實遵守交通法規，以保護每一名外送員工作安全。

保險 外送員 電動自行車

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