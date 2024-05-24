快訊

為何iOS 17.5出現「已刪除的照片」？蘋果澄清2大動作沒做好：還是會出現

太神了！媽媽睡覺吹定頻冷氣 電費帳單竟「應繳0元」網看傻

合點、錢都菜盤都見活蛞蝓！鹽醋、小蘇打粉洗蔬菜才乾淨？譚敦慈破迷思「用這個才正確」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍營再批疫苗快篩採購 疾管署：均受立院監督

中央社／ 台北24日電
新政府520剛上任，國民黨再次將矛頭指向COVID-19疫苗與快篩採購爭議。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
新政府520剛上任，國民黨再次將矛頭指向COVID-19疫苗與快篩採購爭議。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

新政府520剛上任，國民黨再次將矛頭指向COVID-19疫苗與快篩採購爭議，衛福部疾管署今天澄清，疫情期間快篩試劑、疫苗採購均依法執行，受立法院監督，絕無不法情事。

衛生福利部疾病管制署透過新聞稿回應，有關國民黨於臉書再次指稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間快篩試劑、疫苗採購等為弊案一事，強調快篩試劑採購均符合法令規定，絕無偏頗特定廠，當時販售為價格為新台幣100元，與各國相較並無偏高。

疾管署表示，過去快篩試劑採購是因應2022年4月國內疫情急速上升，國內家用抗原快篩試劑需求遽增，世界各國市場快篩試劑缺貨、價格昂貴，指揮中心緊急徵用快篩試劑，並推動家用抗原快篩試劑實名制，讓有需求族群可購得每天所需家用抗原快篩試劑，平抑市售家用抗原快篩試劑價格。

針對政府阻擋BNT疫苗採購爭議，疾管署重申，指揮中心自2020年起即積極洽購包括BNT在內的各種疫苗，但與BNT公司於2021年1月8日合約簽署最終階段，因政治外力影響，無法簽約完成為該公司放棄所致。

至於高端COVID-19疫苗，疾管署表示，採購契約已於今年1月16日經雙方同意提前公布，高端COVID-19疫苗採購案過去已受監察院、審計部及立法院的調查與質詢，已充分接受檢驗，並無不可告人之事；檢方偵查相關案件共63案均以「查無不法」簽結，顯示政府並未規避監督或涉及任何不法情事。

此外，疾管署還提到，高端疫苗於2021年10月27日獲選加入世界衛生組織（WHO）團結試驗，高端疫苗於真實世界接種的保護效益資料也於112年12月28日被「新興傳染病期刊」（Emerging InfectiousDiseases）接受，可佐證高端疫苗具有保護效益。

疾管署強調，針對疫情期間快篩試劑、疫苗採購等相關疑義已多次澄清，對於有心人士一再扭曲事實，惡意解讀，造成誤解深表遺憾，盼外界能本於事實評論，共同維護國人健康安全。

快篩試劑 疾管署 高端疫苗

延伸閱讀

批綠阻礙國會改革 國民黨：怕弊案、謊言將無所遁形

男男性行為者有望開放捐血 疾管署重新評估開放限制

醫藥院所口罩令解除 藍委籲新冠比照流感建立SOP

北市全額補助 弱勢幼兒六月中施打腸病毒疫苗

相關新聞

藍營再批疫苗快篩採購 疾管署：均受立院監督

新政府520剛上任，國民黨再次將矛頭指向COVID-19疫苗與快篩採購爭議，衛福部疾管署今天澄清，疫情期間快篩試劑、疫苗...

專訪／產銷失衡怎解？ 陳駿季曝農業部正在研議2作為

面對產銷失衡難題，農業過去常遭詬病只會用補助解決。農業部長陳駿季今接受本報專訪表示，透過加強「韌性農業」，讓農作物更能適...

午後對流雲系發展旺 大雨狂炸屏東台東

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天屏東及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風...

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

65歲陳姓農民結石困擾40多年，但確診多年來只要腰痛、血尿、解尿困難症狀出現時，他不就醫而是猛灌整打啤酒，40年如一日，...

為何iOS 17.5出現「已刪除的照片」？蘋果澄清2大動作沒做好：還是會出現

蘋果（Apple）先前釋出iOS 17.5更新，卻爆發iPhone相簿突然出現多年前早已刪除的照片，引起不少批評，蘋果在21日緊急推出iOS 17.5.1，並以「資料庫毀損」5字帶出原因，但仍無法解決用戶們的疑惑，對此蘋果再次做出詳細回應。

保障外送員 職安署：業者應儘速投保第三人責任險

為保障外送員，業者須幫食品外送員投保第三人責任險，職安署今天說，已有外送員第三人責任保險商品上市，呼籲業者都應儘速落實外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。