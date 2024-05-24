全台7縣市醫療區擬重新劃分 人口增長、交通條件納考量

醫療區域劃分涉及區域內醫療資源分配，現行劃分規定已經超過10年沒調整，為讓區域劃分更符合醫療需求，也因應未來人口結構改變、城鄉差距的變化，衛福部日前公告修正草案調整醫療區域，並包含新增台北淡海、桃園八德等次級醫療區域。

衛福部醫事司4月底邀集部分縣市開會討論，期待檢討後的醫療區域劃分，能讓新醫院進駐、病床數提升等。衛福部15日公告《醫院設立或擴充許可辦法》第六條附表修正草案，調整醫療區域劃分，桃園、新北、台北、南投、嘉義、台東、高雄7縣市都有調整規劃，預告期共60天。

醫事司副司長劉玉菁指出，有的縣市是新增次醫療區域調整，有的是次醫療區內的劃分調整，調整原因包含人口增加、地理區域，或是交通建設。中央主要是參考地方衛生局的規劃，現在仍在搜集外界意見階段。

法規明定「次醫療區域」每萬人為不得逾50床急性慢性一般病床。在台北二級醫療區域中，現行淡水區已超過20萬人，無擴充醫療資源空間。再者，考量淡水區、八里區淡海大橋通車後，新增「淡海」次醫療區包含原先在北區的石門、三芝、淡水及西北區的八里。

桃園二級醫療區域中，八德區人口已達20萬， 評估如於當地新設醫院，有助提升民眾就醫可近性，因此新增「八德」次醫療區，包含八德、平鎮、大溪、龍潭、復興。另在南投部分，原本的「草屯」次醫療區基於都市計畫資源整合合併至南投。

嘉義二級醫療區域中，衛福部考量嘉義、太保次醫療區中，資源過度中在嘉義市及朴子市，且病床數設立已達上限，會讓其他鄉鎮無法新建醫院，因此讓原水上鄉，改納入太保。另，高雄產業發產有北移趨勢，以及岡山次醫療區近年人口增加，因此將原高雄次醫療區內的鼓山，改劃到岡山。

台東縣地狹狹長，資源集中在台東市，讓原本「台東」次醫療區病床達到上限、無新建醫院空間。另一方面，卑南鄉面積大，但人口數僅亞於台東市、又位於縱谷起點，若是有新建醫院可滿足地方需求，可優化關山區資源，因此把卑南從台東移至關山。另，花蓮次區醫療中的壽豐鄉，接近都會區、醫療團隊進駐意願高，但病床已達上限、沒有擴充空間，因此把壽豐從花蓮改到鳳林次醫療區域。