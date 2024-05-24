專訪／陳駿季：台灣農業不是補助型產業「不然發錢就好了」

從試驗單位的研究者，到台灣農業政策的推手，農業部部長陳駿季今天接受本報專訪時說，農業是一門專業產業，必須用專業方式面對、處理問題，同時導入創意、創新，台灣的農業才能不斷進步。他也說，台灣農業絕不是補助型的產業，不然發錢讓農民拍拍手就好，未來很多補助，要看的是對制度的長遠有沒有助益。

試驗單位出身的陳駿季，早年都待在研究單位，直到2019年才進到農委會（現改制為農業部）。他說，不同階段有不同的使命感，在研究單位的使命感，是希望研發出技術讓農民使用、提升競爭力，進到農委會，負責參與農業政策的制定跟推動，使命也變得更寬廣，希望的是所有政策能真正解決農民的問題。

不同階段，也不同使命，但也有不同挑戰。陳駿季說，在研究單位相對能說服農民來使用他的研究成果，挑戰強度較低，但農業部面對不只是單純技術面，還牽涉制度、法律，挑戰不斷滾動、同時也是雙向互動。

也因此，必須傾聽農民聲音，要分辨時農民是一時情緒，在為自己發聲，而是為系統發聲。「有經費補助，農民當然拍拍手」但他強調，必須要看對產業好不好？因此未來很多補助，他看的是對制度長遠性的助益，像公糧議題，大家都說要提高，但稻米產業發展會因此變得更好嗎？

回憶起去年9月21日臨危受命接任代理部長。陳駿季說，面對當時的雞蛋爭議，他在處理過程不斷整理、檢討政策，但不會只處理雞蛋，什麼都不做。當他整理過去成果，發現跟過去做了很多不一樣的事，但這些不一樣的事，其實還可以更精進，因此當接到行政院長卓榮泰的諮詢電話，他沒考慮太久就允諾，理由是他認為自己還能有些貢獻，應該繼續跟同仁一起打拚。

「台灣農業的未來，絕對不是過去的延伸」，陳駿季說，如果只是過去的延伸，就不需要做研究、也不需要政府部門制定政策，「台灣農業絕對不是補助型的產業」，不然有經費、就發錢就好了。

他說，農業是一個專業的產業，因此卓院長希望他未來能用專業方式去處理、解決農業問題。陳駿季說，面對全世界挑戰，台灣的農業需要導入創新、創意，才能不斷進步。除創新、效率，他也期許農業部更主動，因為積極主動，才能更早一步發現問題。