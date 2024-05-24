本周降雨入庫5千萬噸 水利署三個字形容水情

近日不連續的降雨，仍為水庫帶來5千萬噸的進帳，經濟部水利署表示，此波降雨是典型的梅雨型態，間歇又短暫，且降雨情形是平地降雨又比水庫集水區顯著，平地降雨多少可以減輕水庫農業供水壓力，而本周水庫最大受益者當屬翡翠水庫。雖然梅雨型態的降雨看來對水庫挹注比不上之前的春雨，但未來仍有降雨機會，水利署目前對水情「不憂心」。

水利署統計本周自20日至24日，梅雨鋒面為水庫帶來約5千萬噸的進帳，北部水庫受益較多，以翡翠水庫入流量2130萬噸最多，水利署副署長王藝峰表示，降雨強度不大是典型的梅雨降雨型態，觀察近日降雨情形，平地受益程度可能比水庫集水區顯著，平地降雨剛好可以照顧到正在抽穗的水稻田，減輕水庫的農業灌溉壓力，包括曾文水庫、烏山頭水庫、 石門水庫等供應農業用水的水庫，放水壓力可減輕。

目前台灣已進入豐水期降雨季節，從先前的春雨及目前的梅雨降雨情形來看，王藝峰表示對目前的水情審慎看待「不憂心」。

南部降雨情形雖然不如北部，但王藝峰認為暫時不用擔心，因為梅雨本來就是北部先到，再往中南部移動，根據中央氣象署的預估，5月底或6月中旬，才有機會出現規模較大、可一次解決旱象的降雨，但因梅雨本來就比較難預測，是否能如期出現可一次解決旱象的降雨，水利署只能密切關注。