台北愛樂少年弦樂團音樂會 挑戰南美拉丁音樂

活潑熱鬧的南美樂曲對古典弦樂團來說較不常接觸，台北愛樂少年弦樂團將帶來「琴迷拉美」音樂會，邀約小提琴家李宜錦與大提琴家上地彩門合作，與年輕音樂學子一起挑戰南美曲風。

指揮陳仕杰表示，這場音樂會邀請NSO國家交響樂團前首席李宜錦，以及NSO國家交響樂團大提琴首席上地彩門合作，「學生們可以近距離感受名家演奏風範，希望也可以激發團員們要變得更好的演奏慾望。」

根據台北愛樂文教基金會的新聞資料，這場音樂會曲目聚焦在皮亞佐拉（Astor Piazzolla）、維拉－羅伯斯（Heitor Villa-Lobos）以及馬奎茲（ArturoMarquez）等著名作品。

李宜錦表示，上半場的重頭戲皮亞佐拉的「布宜諾斯艾利斯的四季」，從編曲家的巧思可以找到韋瓦第「四季」的特有旋律，非常特別。上地彩門表示，維拉－羅伯斯的「第五號巴赫風格的巴西舞曲」這首作品本來是寫給女高音與大提琴，這次很高興能擔任獨奏，與弦樂同演，相信會很有趣。」

台北愛樂少年弦樂團「琴迷拉美」音樂會將於5月27日舉行，地點在台北中山堂中正廳。