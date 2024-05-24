5種台灣原生動物票選 傳遞山林永續保育
林業署今天呼籲民眾，即日起至6月7日，到官方臉書專頁票選石虎、穿山甲、白面鼯鼠、台灣野兔及藍腹鷴5種台灣原生動物，前3名將製磁吸式布偶，在「森林好好玩」平台銷售。
農業部林業及自然保育署打造森林消費品牌「山林製造」，藉此推廣山林永續概念。為傳遞保育台灣原生動物觀念，林業署發布訊息指出，電商平台「森林好好玩」已上架銷售石虎、穿山甲、白面鼯鼠、台灣野兔、藍腹鷴5種台灣原生動物布偶，邀請民眾即日起到6月7日止，至林業署官方臉書專頁參與票選活動。
林業署表示，票選活動選出的前3名人氣動物，將製作成磁吸式布偶，並上架「森林好好玩」平台銷售，呼籲民眾積極參與活動，了解永續森林經營與生物多樣性保育，並到「森林好好玩」平台選購支持。
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