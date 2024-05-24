專訪／產銷失衡怎解？ 陳駿季曝農業部正在研議2作為

面對產銷失衡難題，農業過去常遭詬病只會用補助解決。農業部長陳駿季今接受本報專訪表示，透過加強「韌性農業」，讓農作物更能適應外在環境變動，就能減少天然災害救助啟動的機會。除此，農業部也正在研議從拉高契作模式比例、市場拉力，系統性地減少產銷失衡頻度。

農業部過去常被詬病只會透過補助解決產銷失衡問題。陳駿季說，必須從兩個層次來看，投入資源是支撐產業，還是給農民個人？檢視過去農業部的施政作為，很大一塊在處理農業基礎建設，第二部分才是給農民，且大多都是發生天然災害時提供農民救助。

近年受氣候變遷影響，極端天候加劇，農作物的調解功能弱，也因此一遇颱風豪雨乾旱，農作物相對受影響。陳駿季說，當農民因天然災害導致產量損失20%以上，農業部會透過天然災害救助辦法，提供不同產值作物不等的補助金額，但救助不是要讓農民賺錢，而是補貼農民的生產成本，目的是希望能夠盡快復耕。

他進一步說，就食物鏈來看，如果放任農民災損不管，產量一旦損失8成就會拉抬價格，導致消費者買到的東西更貴，換句話說，天然災害救助最後受益的其實是全體消費者，因為在前端生產有救助和補助，市場經濟下價格不可能沒有波動，但就不會那麼大。

若換個角度思考，藉由試驗改良場所的研發、設施栽培等防禦策略，讓農作物更有韌性，更能忍受外界環境差異度，陳駿季說，最終效果是透過強化「韌性農業」，讓啟動救助災害的機會減少。

陳駿季說，農產品是一個活的生命體，容易受外界環境影響，因此不像工商業產品，能百分之百從訂單需求角度來確定生產目標，他不敢說就此不會有產銷失衡問題，但必須思考如何系統地解決、減少產銷失衡頻度。

「通常是農民種了，卻不了解後端市場需求」才造成產銷失衡。陳駿季說，農業部正在研議，希望先拉高契作模式比例，讓後端銷路不會發生問題，再者也必須提高市場端的拉力，當市場拉力提高，就算前端一開始沒有固定銷售途徑，整體面需求也會讓產品順利地銷出去。

他舉玉荷包、荔枝、龍眼為例，今年玉荷包一斤300多塊，價格非常高，最主要是熱帶果樹在開花階段需要3到4周的涼溫期，若沒有20度以下的涼溫期，就不開花了，結果自然少。除此，缺水也會讓花萎凋 、果實落果，結果就會讓產量過低、價格提高，這時候要從市場端鼓勵替代性消費或易地而種，像荔枝、龍眼，就讓栽種板塊盡量往北移，降低高溫風險。