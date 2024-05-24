快訊

藝人賀軍翔捲入官司！住處遭檢警搜索「為保全證據」

在野有人倒戈？ 民進黨團提案一度59票 藍委面面相覷

電動機車戰／電動機車銷量4年淪落到腰斬 砸錢補助為何還發不完？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專訪／產銷失衡怎解？ 陳駿季曝農業部正在研議2作為

聯合報／ 記者葉冠妤李柏澔／台北即時報導
農業部長陳駿季說，天然災害救助最後受益的其實是全體消費者，因為在前端生產有救助和補助，市場經濟下價格不可能沒有波動，但就不會那麼大。記者林伯東／攝影
農業部長陳駿季說，天然災害救助最後受益的其實是全體消費者，因為在前端生產有救助和補助，市場經濟下價格不可能沒有波動，但就不會那麼大。記者林伯東／攝影

面對產銷失衡難題，農業過去常遭詬病只會用補助解決。農業部陳駿季今接受本報專訪表示，透過加強「韌性農業」，讓農作物更能適應外在環境變動，就能減少天然災害救助啟動的機會。除此，農業部也正在研議從拉高契作模式比例、市場拉力，系統性地減少產銷失衡頻度。

農業部過去常被詬病只會透過補助解決產銷失衡問題。陳駿季說，必須從兩個層次來看，投入資源是支撐產業，還是給農民個人？檢視過去農業部的施政作為，很大一塊在處理農業基礎建設，第二部分才是給農民，且大多都是發生天然災害時提供農民救助。

近年受氣候變遷影響，極端天候加劇，農作物的調解功能弱，也因此一遇颱風豪雨乾旱，農作物相對受影響。陳駿季說，當農民因天然災害導致產量損失20%以上，農業部會透過天然災害救助辦法，提供不同產值作物不等的補助金額，但救助不是要讓農民賺錢，而是補貼農民的生產成本，目的是希望能夠盡快復耕。

他進一步說，就食物鏈來看，如果放任農民災損不管，產量一旦損失8成就會拉抬價格，導致消費者買到的東西更貴，換句話說，天然災害救助最後受益的其實是全體消費者，因為在前端生產有救助和補助，市場經濟下價格不可能沒有波動，但就不會那麼大。

若換個角度思考，藉由試驗改良場所的研發、設施栽培等防禦策略，讓農作物更有韌性，更能忍受外界環境差異度，陳駿季說，最終效果是透過強化「韌性農業」，讓啟動救助災害的機會減少。

陳駿季說，農產品是一個活的生命體，容易受外界環境影響，因此不像工商業產品，能百分之百從訂單需求角度來確定生產目標，他不敢說就此不會有產銷失衡問題，但必須思考如何系統地解決、減少產銷失衡頻度。

「通常是農民種了，卻不了解後端市場需求」才造成產銷失衡。陳駿季說，農業部正在研議，希望先拉高契作模式比例，讓後端銷路不會發生問題，再者也必須提高市場端的拉力，當市場拉力提高，就算前端一開始沒有固定銷售途徑，整體面需求也會讓產品順利地銷出去。

他舉玉荷包、荔枝、龍眼為例，今年玉荷包一斤300多塊，價格非常高，最主要是熱帶果樹在開花階段需要3到4周的涼溫期，若沒有20度以下的涼溫期，就不開花了，結果自然少。除此，缺水也會讓花萎凋 、果實落果，結果就會讓產量過低、價格提高，這時候要從市場端鼓勵替代性消費或易地而種，像荔枝、龍眼，就讓栽種板塊盡量往北移，降低高溫風險。

農業部 農民 陳駿季

延伸閱讀

專訪／談兩岸農貿僵局 農業部長陳駿季：絕對不放棄中國大陸市場

農業部政策願景 陳駿季：讓農民成為高度專業的職業

農業政策願景 陳駿季：4年內讓《農業基本法》上路

邁入智慧農業 農業部將推「農民數位卡」

相關新聞

專訪／產銷失衡怎解？ 陳駿季曝農業部正在研議2作為

面對產銷失衡難題，農業過去常遭詬病只會用補助解決。農業部長陳駿季今接受本報專訪表示，透過加強「韌性農業」，讓農作物更能適...

洗腎機構輸液也告急？ 衛福部：本周已恢復生產

市占率高達7成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，因嚴重違規而被暫停生產；專門供應洗腎機構的「安星製藥股份有限公司」...

全台7縣市醫療區擬重新劃分 人口增長、交通條件納考量

醫療區域劃分涉及區域內醫療資源分配，現行劃分規定已經超過10年沒調整，為讓區域劃分更符合醫療需求，也因應未來人口結構改變...

北市環局抓禮盒過度包裝 格力高Pocky、法樂生活蒜醬上榜

端午節將至，不少民眾會選禮送人，台北市環保局今年稽查309件市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等5類商品禮盒包裝，查獲法樂生...

基隆公車撞台電變電箱！八斗子253戶停電…海產店哀號

一輛基隆客運 青春山海線791公車，今天上午10點多行經基隆市北寧路時，公車撞擊位在人行道上台電的變電箱設施，毀損嚴重，...

專訪／陳駿季：台灣農業不是補助型產業「不然發錢就好了」

從試驗單位的研究者，到台灣農業政策的推手，農業部部長陳駿季今天接受本報專訪時說，農業是一門專業產業，必須用專業方式面對、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。