洗腎機構輸液也告急？ 衛福部：本周已恢復生產

市占率高達7成的輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，因嚴重違規而被暫停生產；專門供應洗腎機構的「安星製藥股份有限公司」，先前也因違反製藥規範而被停產，衛福部次長林靜儀今天表示，安星已於本月22日確認庫存可放行，後續可正常製造，與永豐停產無關，針對永豐的缺口，答應生產的國內廠商，6月份本身的產量可增加2至3倍。

市占率達7成的輸液大廠「永豐」因涉及實驗數據造假等嚴重違規情節，加上生產許可證到期，目前已不得再生產，衛福部食藥署評估，「大包裝注射用生理食鹽水」供應狀況最吃緊，因永豐化學每月生產量高達196萬瓶，雖已採協調其他廠商增產、國外專案輸入雙管齊下，缺口仍預計到10月才能補上。

安星之前會大量供貨2至3公升的輸液給洗腎廠商，先前因某些行政作業沒處理好，加上永豐原本也有幫忙代工，暫停出貨期間讓洗腎機構很緊張、以為也沒貨了；同時也有藥師質疑，安星先前曾違反PIC／S GMP規範，為何能重新生產，林靜儀說，在確認產品品質無虞後，已於5月22日恢復，這條產線已恢復原狀。

針對永豐既有的合約廠商，林靜儀表示，目前已採專案輸入支應，不過初期仍會控貨，另有部分中小機構反應，有拿到可以聯繫的廠商資料，但供貨還是吃緊，目前已協調國內廠商協助增加產能，預計6月份以後，本身的產能可增加2至3倍，這部分會用來補足沒有供貨合約、有需求才跟永豐叫貨的中小型醫院，同樣需要控貨，「需求多少、配給多少」，還沒辦法讓大家一次叫足長期需求，但後續仍有檢核流程要進行。

「謝謝這些廠商，因為符合檢核流程的，其實都是成本」，林靜儀說，也希望永豐趕快改善，衛福部在健保給付的部分會檢討，也希望廠商在合乎成本的前提下，做出合格產品，而永豐的市占率達一半以上，過去已經被列為高風險、又有違規紀錄，但以往針對這類違規廠商，都是修正後就重新放行，未來會修正相關規範。