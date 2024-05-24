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北捷車廂阿北舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方
「路上觀察學院」臉書社團出現一張台北捷運車廂老先生舉牌照片（ https://www.facebook.com/groups/218772006840067/user/526646670/ ），內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。發文的馮姓網友表示，老人家的「勇氣」用在對的地方真好。
馮姓網友日前搭乘台北捷運，發現坐在他對面博愛座的老先生舉牌，內容「公益宣導：搭捷運、搭公車、行人走路，90%民眾都在低頭滑手機。建議不要在捷運、公車滑手機。請閉目養神，小心別讓您的眼睛提早老化」。
馮姓網友表示，看到老先生的舉牌行為讓他很感動，「原來這種改變也可以用很優雅很正面的方式去表達：第一是不打擾到別人，第二是很認真，手拿板是精緻輸出不是隨便手寫，用科研的角度，把他支持的觀點跟別人理性溝通，真的要再給阿伯一個讚」。
其他網友表示，「這位長輩他只是安安靜靜地舉著宣導的牌子，想默默的傳達自己的理念」、「仔細看牌子上的字，都是這位老人家誠心剴切的叮嚀，老實說我看完覺得很溫暖」、「長輩說的很實在，眼睛真的很重要」、「善意的提醒，很棒啊」、「這個文宣排版很棒，該有的重點都標註了」、「他沒有妨礙到人，也不吵很好啊，總比影片放出聲，通話用擴音好」、「可以宣導不要滑手機，隨時注意車廂情形」。
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