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國際油價震盪 下週汽油估不調價、柴油降1角

中央社／ 台北24日電
中油預估27日凌晨零時起，汽油每公升價格不調整，柴油每公升調降新台幣0.1元。圖／中油提供
中油預估27日凌晨零時起，汽油每公升價格不調整，柴油每公升調降新台幣0.1元。圖／中油提供

中國4月經濟數據轉強並推動房市新政，又逢美國4月消費者物價指數（CPI）反映通膨趨緩，國際油價震盪走高。中油持續啟動油價平穩機制，預估27日凌晨零時起，汽油每公升價格不調整，柴油每公升調降新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油每公升新台幣29.2元，95無鉛汽油每公升30.7元，98無鉛汽油每公升32.7元，超級柴油每公升為26.7元。

根據中油浮動油價公式，累算至5月23日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶83.26美元，較上週83.24美元上漲0.02美元；新台幣兌美元匯率為32.263元，較上週32.293元升值0.03元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲2.5元，柴油每公升調漲3.8元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估27日凌晨零時起，汽油價格不調整，柴油每公升調降0.1元。

中油 國際油價 新台幣

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