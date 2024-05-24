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助花蓮大地震受災觀光產業 觀光署提高融資信用保證最高9.5成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
觀光署修正「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，將受災旅宿業資本性融資及週轉金信用保證成數由最高9成提高為9.5成。本報資料照片
觀光署修正「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，將受災旅宿業資本性融資及週轉金信用保證成數由最高9成提高為9.5成。本報資料照片

0403花蓮地震重創當地觀光，交通部觀光署、經濟部中小及新創企業署、國發會及中小企業信用保證基金提供220億元融資額度，協助受災旅宿業融資信用保證，以取得資本性融資或週轉金貸款。觀光署也修正「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，將受災旅宿業資本性融資及週轉金信用保證成數由最高9成提高為9.5成。

有花蓮震災重挫花東觀光旅遊環境，交通部觀光署訂有「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，與中小企業信用保證基金共同設立相對信用保證基金，協助遭受地震等天然災害之旅宿業；也與經濟部中小及新創企業署、國發會合作辦理「0403花蓮地震融資保證專案貸款要點」，協助受災觀光業者取得金融機構重建資金貸款。

觀光署表示，為協助受災旅宿業者儘快恢復正常營運，與經濟部中小及新創企業署、國發會及中小企業信用保證基金共提撥22億元，提供融資額度達220億元，如業者擔保品不足，承貸金融機構可送中小企業信用保證基金申請信用保證。

觀光署指出，除0403專案提供資本性融資10成、週轉金9成的信用保證成數，觀光署另於5月23日修正發布「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，將受災旅宿業資本性融資及週轉金信用保證成數由最高9成提高為9.5成，旅宿業者可自受災日起1年內向金融機構申請資本性融資及週轉金貸款。

觀光署表示，有關0403花蓮地震貸款方案及利息補貼措施，經濟部已建置專區網頁（ http://fcs.cma2.org.tw/0800/plus0403/ ），也有「馬上辦服務中心」免付費服務專線0800-056-476供洽詢相關資訊；受災旅宿業融資相對信用保證要點則可至交通部觀光署行政資訊網業務資訊網頁（ http://admin.taiwan.net.tw/BusinessInfo/Regulation?a=109&id=248 ）查詢。

交通部 信用 觀光署

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