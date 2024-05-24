首颱艾維尼最快今生成、這2天最接近台灣 下周二鋒面到慎防豪雨
周六前仍有間歇陣雨，中央氣象署預報員劉宇其表示，下一波鋒面預計下周一接近，下周二、周三影響台灣，屆時可能會帶來局部性大雨或豪雨。熱帶性低氣壓有發展颱風機會，但距離台灣遙遠，下周為台灣帶來長浪，前往海邊活動要注意安全。
主要的鋒面結構已經到台灣東方海面上，不過，劉宇其表示，台灣附近雲系發展仍相當旺盛，今天、明天各地仍有短暫陣雨，不斷有雲系移入，為中部以北帶來間歇性雨勢、下下停停。除了由西邊移入的雲系，台灣東部外海有對流雲系發展，今天清晨造成蘭嶼豪雨現象，也不排除花東、綠島、蘭嶼今天也會受到這些雲系影響，天氣相當不穩定。
未來鋒面移動狀況，劉宇其表示，今明兩天水氣仍然偏多，不過鋒面逐步遠離，下一個鋒面預計下周一晚上逐漸來到台灣北部海面，下周二逐漸通過台灣，天氣轉為不穩定的狀態。
未來降雨趨勢，劉宇其表示，今明兩天水氣偏多，周日水氣減少，但各地雲量偏多，花東有降雨情形，其他地方中午過後容易有午後雷陣雨出現。下周一鋒面靠近台灣，各地轉為有短暫陣雨或雷雨現象。影響比較大時間點預計是下周二，甚至到下周三，各地降雨明顯，西半部、東北部可能有大雨或是局部豪雨發生，下周二天氣最不穩定。下周四各地仍有短暫陣雨現象。
目前在菲律賓東方有熱帶性低氣壓在發展，劉宇其表示，今天上午8時距離台灣南南東方1700公里左右，結構上有發展跡象，預計最快今天就有逐漸發展成今年第一個颱風艾維尼的機會。
劉宇其表示，按照目前路徑來看，今天到明天逐漸接近菲律賓東方，周日開始逐漸往東北方向移動，因此整體預報路徑距離台灣遙遠。不過，下周一颱風逐漸在巴士海峽或琉球南方海面東北方向移動的時候，可能為台灣東部地區帶來長浪現象。
劉宇其表示，目前來看颱風大約下周一至下周二逐漸從菲律賓東方往東北方向移動，會是距離台灣最接近的時候，不過按照目前預報路徑，可能距離台灣仍有一段距離。如果颱風北轉過程更靠近台灣或靠近鋒面的時候，有可能對鋒面結構帶來影響，持續觀察。
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