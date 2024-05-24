首颱艾維尼最快今生成、這2天最接近台灣 下周二鋒面到慎防豪雨

周六前仍有間歇陣雨，中央氣象署預報員劉宇其表示，下一波鋒面預計下周一接近，下周二、周三影響台灣，屆時可能會帶來局部性大雨或豪雨。熱帶性低氣壓有發展颱風機會，但距離台灣遙遠，下周為台灣帶來長浪，前往海邊活動要注意安全。

主要的鋒面結構已經到台灣東方海面上，不過，劉宇其表示，台灣附近雲系發展仍相當旺盛，今天、明天各地仍有短暫陣雨，不斷有雲系移入，為中部以北帶來間歇性雨勢、下下停停。除了由西邊移入的雲系，台灣東部外海有對流雲系發展，今天清晨造成蘭嶼豪雨現象，也不排除花東、綠島、蘭嶼今天也會受到這些雲系影響，天氣相當不穩定。

未來鋒面移動狀況，劉宇其表示，今明兩天水氣仍然偏多，不過鋒面逐步遠離，下一個鋒面預計下周一晚上逐漸來到台灣北部海面，下周二逐漸通過台灣，天氣轉為不穩定的狀態。

未來降雨趨勢，劉宇其表示，今明兩天水氣偏多，周日水氣減少，但各地雲量偏多，花東有降雨情形，其他地方中午過後容易有午後雷陣雨出現。下周一鋒面靠近台灣，各地轉為有短暫陣雨或雷雨現象。影響比較大時間點預計是下周二，甚至到下周三，各地降雨明顯，西半部、東北部可能有大雨或是局部豪雨發生，下周二天氣最不穩定。下周四各地仍有短暫陣雨現象。

目前在菲律賓東方有熱帶性低氣壓在發展，劉宇其表示，今天上午8時距離台灣南南東方1700公里左右，結構上有發展跡象，預計最快今天就有逐漸發展成今年第一個颱風艾維尼的機會。

劉宇其表示，按照目前路徑來看，今天到明天逐漸接近菲律賓東方，周日開始逐漸往東北方向移動，因此整體預報路徑距離台灣遙遠。不過，下周一颱風逐漸在巴士海峽或琉球南方海面東北方向移動的時候，可能為台灣東部地區帶來長浪現象。