鄭明典曝彭啟明找他接1任務 逾千名網友支持：不二人選

環境部長彭啟明因入閣告別氣象界，而他自2015年在Yahoo TV主持的網路節目《彭博士觀風向》，17日最後一次直播。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書透露，彭啟明希望節目能由他接手。消息一出，超過2000名網友按讚，表示是「不二人選」。

鄭明典退休生活低調，平常多只在臉書記錄生活、解說氣象科普，偶爾接受新聞媒體專訪。他今天在臉書透露，「彭博士跑去當部長，他在雅虎有個談天氣的節目，他希望節目不要停，希望我去接......」。網友驚喜，紛紛喊支持。

網友表示，「我覺得可以，專業又有條理不二人選之一」、「真的是不二人選啊」、「太棒了」、「二度就業？勞動部長要表揚咧」、「你是最佳人選」、「期待，想要專業分享不間斷」、「真心期待局長延續之前與民溝通長才，教育庶民簡單易懂的大氣科學」、「反正還年輕，就這樣退休，讓專業消失，真的太可惜」。