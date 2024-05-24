鄭明典曝彭啟明找他接1任務 逾千名網友支持：不二人選
環境部長彭啟明因入閣告別氣象界，而他自2015年在Yahoo TV主持的網路節目《彭博士觀風向》，17日最後一次直播。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書透露，彭啟明希望節目能由他接手。消息一出，超過2000名網友按讚，表示是「不二人選」。
鄭明典退休生活低調，平常多只在臉書記錄生活、解說氣象科普，偶爾接受新聞媒體專訪。他今天在臉書透露，「彭博士跑去當部長，他在雅虎有個談天氣的節目，他希望節目不要停，希望我去接......」。網友驚喜，紛紛喊支持。
網友表示，「我覺得可以，專業又有條理不二人選之一」、「真的是不二人選啊」、「太棒了」、「二度就業？勞動部長要表揚咧」、「你是最佳人選」、「期待，想要專業分享不間斷」、「真心期待局長延續之前與民溝通長才，教育庶民簡單易懂的大氣科學」、「反正還年輕，就這樣退休，讓專業消失，真的太可惜」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言