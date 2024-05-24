6月下旬前偏濕涼 賈新興：日本估艾維尼颱風明晨生成

未來10天天氣重點及短期氣候趨勢，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，6月下旬前降雨偏多機率高， 相對偏濕涼，6月下旬起降雨轉偏少。

今天受鋒面低壓帶影響，午後嘉義以北及宜花東有零星短暫雨。賈新興表示，明天嘉義以北及宜花有局部短暫雨，午後台東及屏東亦有零星短暫雨，周日清晨苗栗至彰化之間及花東有零星短暫雨，午後苗栗以北、台中以南山區及宜花東有零星短暫陣雨。下周一台中以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周二受鋒面影響，苗栗以南有局部雨，午後西半部轉有局部陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫陣雨。其中，西半部有局部較大雷雨或陣雨發生的機率。下周三清晨南屏東及北海岸至東北角有局部雨，午後苗栗以南山區及宜花東有局部短暫雨。

賈新興說，下周四至下周五的清晨，西半部沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。6月1日西半部有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。2日桃園以南有局部雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。

至於今年首颱何時生成？賈新興表示，預估周日至下周一成颱機率超過9成，日本氣象廳則預估明天清晨5時左右，今年第1號颱風艾維尼生成。