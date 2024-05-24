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菲律賓東方有熱低發展 鄭明典：熱帶東風波擾動所激發

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
850百帕氣流和相對溼度場。圖／取自鄭明典臉書
850百帕氣流和相對溼度場。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，菲律賓東方海面有個熱帶性低氣壓發展，是由熱帶東風波擾動所激發。而在季風初起階段，孟加拉灣常有熱帶性低氣壓發展，很常在5月底、6月初形成熱帶氣旋。今年時間稍稍偏早。

鄭明典PO出850百帕氣流和相對溼度場圖，他說，太平洋高壓脊仍深入南海，通常會看南海轉為季風低壓區，才會說是南海夏季風肇始。菲律賓東方海面有個熱帶性低氣壓發展，這個熱低是伴隨一個氣流線往上突起的擾動而生。在太平洋高壓南側（東風帶）有這樣的氣流線突起，而且一路由東往西傳播，習慣上會稱為東風波。所以這個熱帶性低氣壓是由熱帶東風波擾動所激發。

鄭明典表示，印度洋赤道區有一股西風增強，強風軸線偏在北半球（赤道以北），這是印度洋夏季風初起的特徵。這股西風增強，在它的北側產生氣旋式（逆時針）環流，再受到地形和高海溫的影響，在季風初起階段，孟加拉灣常有熱帶性低氣壓發展，很常在5月底、6月初形成熱帶氣旋。今年時間稍稍偏早。

南海 孟加拉 鄭明典

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