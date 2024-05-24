今明慎防局部大雨 艾維尼颱風將生成、估路徑此時北轉

雖然鋒面的位置緩慢北上，但是天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台灣附近在西南風水氣的範圍內，今天到明天各地降雨的機會還是比較高。

降雨的來源仍可以分成兩個部分，吳聖宇表示，一部分是從海面上移入的雲層造成，強度較弱，主要影響西半部地區，中北部又會比南部來得稍微明顯一些，但是大多是一些小雨或飄雨的型態。

另一部分則是白天配合熱力作用在陸地上發展的熱對流降雨，吳聖宇表示，因為對流作用比較強，造成的雨勢也會比較大，影響的範圍較偏向中北部、東半部的山區以及局部平地，中午過後出門或是要到山區活動要多加注意。

到了周日進入太平洋高壓外圍的偏南風環境，吳聖宇表示，海面上移入的雲層造成的降雨會減少許多，各地陽光露臉的機會高，但是要注意午後各地山區發展的熱對流降雨，仍可能會有局部較大雨勢出現的可能性，安排活動上要多加留意，山區、溪流邊等地尤其要小心安全。

下周一鋒面接近，吳聖宇表示，鋒前西南風影響，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後中北部、東半部要留意午後熱對流降雨，持續有局部較大雨勢機會。

下周二鋒面通過，各地降雨較明顯，吳聖宇表示，目前的預報仍然認為鋒面的結構較好，因此鋒面在通過的時候有機會造成較大雨勢。

吳聖宇表示，下周三之後到周末期間，鋒面可能就在台灣附近南北擺動，呈現較為典型的梅雨型態，雖然看起來比較強的西南季風位置可能較偏南，不過台灣上空的天氣有可能持續不穩定，降雨的機會高，後續預報的變化值得持續觀察。

溫度方面，吳聖宇表示，明天開始有回升的趨勢，周日到下周一有可能出現較高的溫度，各地高溫普遍上看32至34度，加上吹南風，濕度高，會是比較不舒適的體感型態，外出要做好防曬防中暑的準備，穿著上也比較適合寬鬆透氣一點的衣物。

下周二鋒面通過後，吳聖宇表示，可能又會有些北風、東北風下來，而且會持續一段時間，配合比較容易下雨的天氣，各地的溫度可望稍降一些，比較沒有那麼炎熱的感覺。

菲律賓東南方昨天形成的今年第一個熱帶性低氣壓，吳聖宇說，結構仍然不是太好，不過有緩慢發展的趨勢，有機會在24至48小時內增強為今年第1號颱風艾維尼，是密克羅尼西亞所命名的名字，也是當地暴風雨神的名字。

吳聖宇表示，預估今明兩天會逐漸靠近菲律賓東岸然後開始北轉，周日來到呂宋島以東之後進一步轉向東北移動，下周一到周二之間經過台灣東南方遠海，並加速向東北離開。