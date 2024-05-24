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全球最大衛星團隊當後盾 台灣遠洋漁船力推遠距醫療

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
全球最大Intelsat衛星通訊公司台灣總代理相宇企業，在高雄舉辦「衛星通訊應用＆衛星遠距醫療展示會」，展現海上遠距醫療及通訊成果。記者王昭月／攝影
全球最大Intelsat衛星通訊公司台灣總代理相宇企業，在高雄舉辦「衛星通訊應用＆衛星遠距醫療展示會」，展現海上遠距醫療及通訊成果。記者王昭月／攝影

漁業署2022年起祭出補助，進行海上緊急事故預防、應變及通報程序徵案。全球最大Intelsat衛星通訊公司台灣總代理「相宇企業」，近日在「衛星通訊應用＆衛星遠距醫療展示會」展現相關研發成果，其中海上衛星通訊Wi-Fi，能讓外籍船員方便與家人聯繫，與各大醫院合作的衛星遠距醫療，更能全方位照顧船員身心狀況。

美國在台協會、漁業署前年3月8日提出「台灣遠洋漁船漁業勞動人權」徵求方案，期用創新科技改善外籍船員強迫勞動問題；漁業署同年推出海上衛星通訊Wi-Fi分享器的使用補助方案。

相宇企業是美國最大的衛星公司Intelsat台灣總代理，在全球擁有100多顆衛星，通訊無死角。董事長周相宇說，美國在台協會要求改善台灣漁船外籍船員的生活環境，漁業署為此提供衛星Wi-Fi，讓船員方便與家人聯絡，也將衛星通訊Wi-Fi加入遠距醫療功能。

他說，過去船長沒有醫療背景，船員一旦在海上發生狀況，進港動輒需花1周到10天不等，無以救急，如今透過衛星遠端醫療，海上罹病船員視訊掛號後，醫院端有精通印尼、緬甸等外文的醫事人員協助溝通，指導正確用藥，及時救援寶貴生命，這項專案推展2年，普及率約10％，有很大的發展空間。

全球最大Intelsat衛星通訊公司台灣總代理相宇企業，在高雄舉辦「衛星通訊應用＆衛星遠距醫療展示會」，展現海上遠距醫療及通訊成果。記者王昭月／攝影
全球最大Intelsat衛星通訊公司台灣總代理相宇企業，在高雄舉辦「衛星通訊應用＆衛星遠距醫療展示會」，展現海上遠距醫療及通訊成果。記者王昭月／攝影

漁業署 美國在台協會 衛星通訊

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