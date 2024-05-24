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梅雨鋒徘徊午後防大雨 首颱「艾維尼」最快今晚生成…最新路徑曝
鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天蘭嶼有局部大雨或豪雨，花蓮地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨台灣上空雲層鬆散，降水回波在台灣海峽及北部海面，北部、東半部零星少量飄雨；馬祖有濃霧。
今、明兩天滯留鋒持續影響，各地偶有局部短暫陣雨；吳德榮表示，因大氣不穩定，午後易有強對流、伴隨雷雨發展，應注意較大雨勢。今天北部22至28度，中部23至33度，南部24至35度，東部23至33度。
吳德榮表示，周日滯留鋒北移，西南風轉變，天氣好轉、各地偏熱；午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下周一水氣增多，午後有局部短暫陣雨或雷雨，應防較大雨勢。
下周二另一鋒面南下，吳德榮表示，各地轉有陣雨或雷雨，有中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨等的機率。下周三、周四鋒面南移、滯留在巴士海峽，各地天氣雖略好轉，北部、東半部偶有局部短暫雨的機率，午後中南部近山區有局部陣雨或雷雨。
中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓將在今晚發展為今年首颱艾維尼，日本（JMA）預測改在明晨、美軍（JTWC）預測則改為還需48時；中央氣象署預測其未來行徑與歐洲（ECMWF）系集模式模擬類似，先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。但潛勢預測與系集模式皆有不確定性存在，應持續觀察。
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