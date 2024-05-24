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非聽不可／骨鬆衛教講座、術後淋巴水腫的預防與照顧
骨鬆衛教講座及足踝骨密度檢測活動
主講：台安醫院婦產科醫師周輝政
時間：5月29日（三）下午1時30分至2時20分
地點：台安醫院1樓大廳
台北市八德路2段424號
洽詢：02-2771-8151轉2878
早期乳癌術後輔助治療及腋下淋巴術後進展 術後淋巴水腫的預防與照顧
主講：國泰醫院乳房中心主任蔡明霖、復健科物理治療師許媁甯
時間：5月25日（六）下午2時至5時
地點：國泰醫院本館7樓視訊會議室
台北市仁愛路四段280號
洽詢：02-8787-9907轉230
02-2708-2121轉1040、1901
振興醫院「新聲新生New Life，Send from My Heart」器官捐贈推廣活動
時間：6月4日（二）至7日（五）上午9時至下午4時
地點：振興醫院第二醫療大樓1樓衛教室前
台北市北投區振興街45號
洽詢：02-28264400轉7561（贈精美紀念小物，歡迎參加）
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