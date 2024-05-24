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非聽不可／骨鬆衛教講座、術後淋巴水腫的預防與照顧

聯合報／ 本報訊

骨鬆衛教講座及足踝骨密度檢測活動

主講：台安醫院婦產科醫師周輝政

時間：5月29日（三）下午1時30分至2時20分

地點：台安醫院1樓大廳

北市八德路2段424號

洽詢：02-2771-8151轉2878

早期乳癌術後輔助治療及腋下淋巴術後進展 術後淋巴水腫的預防與照顧

主講：國泰醫院乳房中心主任蔡明霖、復健科物理治療師許媁甯

時間：5月25日（六）下午2時至5時

地點：國泰醫院本館7樓視訊會議室

台北市仁愛路四段280號

洽詢：02-8787-9907轉230

02-2708-2121轉1040、1901

振興醫院「新聲新生New Life，Send from My Heart」器官捐贈推廣活動

時間：6月4日（二）至7日（五）上午9時至下午4時

地點：振興醫院第二醫療大樓1樓衛教室前

台北市北投區振興街45號

洽詢：02-28264400轉7561（贈精美紀念小物，歡迎參加）

北市 器官捐贈 淋巴

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