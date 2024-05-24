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健康主題館／藍莓 天然抗氧化劑

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
藍莓富含花青素，是天然的抗氧化劑。圖／123RF
藍莓富含花青素，是天然的抗氧化劑。圖／123RF

藍莓是極品養生水果，可以延年益壽。研究發現，藍莓含有花青素，屬於天然的抗氧化劑，是對抗心血管疾病、糖尿病、阿茲海默症等疾病的好幫手。

現代人追求健康飲食，食材熱量多寡是選擇的一大考量，馬偕醫院營養醫學中心副主任蔡一賢說，100公克的藍莓約含15克碳水化合物，熱量60大卡左右，富含維生素跟礦物質，而不同製程和儲存環境，都會影響維生素或花青素含量。

藍色、紫色的蔬果都富含花青素，不只藍莓，黑莓、覆盆子、櫻桃、桑椹、枸杞、蘋果、無花果、李子、紫葡萄、石榴、茄子、紫花椰菜、紫地瓜、紫胡蘿蔔等也都是花青素來源，屬於天然抗氧化劑。蔡一賢指出，經常攝取這些蔬果，對於心血管疾病、糖尿病、肥胖、代謝症候群、阿茲海默症等神經退化性疾病的保健都有幫助。

藍莓怕高溫，如果放在室溫下，花青素會隨溫度遞減，如果放在冷凍庫裡，花青素的保存會比較好，不過一旦藍莓破損，則會流失更多花青素。

冷凍藍莓 與海鮮或生肉隔絕

蔡一賢說，若是將藍莓放在冷凍庫裡保存，一定要非常注意包裝及儲藏環境，建議使用保鮮盒等容器貯存於零下18°C，並與海鮮或生肉隔絕，避免這些食物交互汙染，吃下肚可能會拉肚子。

有些民眾會將冷凍的食品放到冷藏解凍，蔡一賢強調，要將食物放在最高層，否則解凍的肉汁如果滴到，就可能汙染水果，建議由高到低放置順序為水果、生菜沙拉、肉類、海鮮等，還要保持良好通風，存放也不要超過6成滿。

藍莓果醬 攝取時注意含糖量

藍莓可以製成果乾、果醬等不同食品，但額外攝取的糖分和熱量可要注意了。蔡一賢認為，藍莓製成果乾，經過加熱可能會流失部分營養素，雖然從衛生安全角度，可以保存較久，但花青素可能減少；做成果醬的話，每家品牌的藍莓果醬不太一樣，甚至可能有添加劑、增稠劑等，若是「適量」塗抹果醬都還好，但要注意糖的含量。

蔡一賢也很喜歡吃藍莓，建議早上可以泡燕麥，用熱水稍微泡開後，加優格或鮮奶，並撒上藍莓、腰果、紅莓、黃豆、南瓜子等，民眾不用局限在「無糖優格」，早餐也許甜一點點，不過可以攝取到不同的物質及營養。

「多樣性的水果加起來，抗氧化性比單吃同一種來得高。」蔡一賢強調，飲食應該要均衡，成人每日應攝取2份水果，可以將份量換算成2個拳頭大小，建議可以選擇不同水果搭配，不要「覺得哪種好，就只吃哪種」。

健康飲食 水果 海鮮

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