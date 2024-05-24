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兩族群 易因熱危害引發腎臟病
慢性腎病是台灣的國病，洗腎每年耗費大量健保資源。台大公衛學院研究團隊發現，氣溫潮濕、炎熱是台灣非傳統病因腎臟病盛行率高的原因，農民、穿防護衣的醫護都是容易因熱危害引發腎臟病的族群，尤其農民罹患非傳統慢性腎臟病原因，比一般民眾高出近5成。
台大公衛學院環境與職業健康科學研究所教授楊孝友表示，非傳統病因腎臟病，是指排除高血壓、糖尿病、腎臟發炎、結石等原因導致的腎病，研究團隊發現農民及醫護人員，受熱傷害影響，罹患腎臟病比率增加。
農民因非高血壓、糖尿病造成非傳統原因慢性腎臟病危險性，較一般民眾增加45%；穿著防護衣的醫護人員，工作3至4小時期間，腎功能顯著下降，23%醫護產生急性熱傷害。
楊孝友說，當人體腦部感受到溫度上升，下視丘、腦部開始作用，讓血流至皮膚進行散熱，器官血流減少，容易缺血，會導致腎臟傷害；熱傷害的症狀，包括頭暈、頭痛、想吐等，如長者出現相關症狀，應留意水分補充。
新冠疫情期間，醫護穿著防護衣，除內部溫度升高外，也難以穿脫，被迫減少小便及喝水次數。楊孝友表示，台大公衛學院學生支援劍潭檢疫所，發現搭車時不少醫護反應容易暈車，後來發現這是熱傷害前兆，台大公衛學院借鏡新加坡作法，讓醫護使用冰沙，在不攝入過多水分的情況下，達到核心降溫的效果。
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