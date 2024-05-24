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健康你我他／偷得浮生半日閒 約好時間「做功課」
「性事」是一件高興的事，兩人世界時，興致一來，當然是賓主盡歡，畢竟生理與心理同等重要。
例假來時，那句「結束了沒」雙眼像小鹿斑比，射出等待大獎來臨時一樣的渴望目光，我心裡的OS是「男生的大腦果然長在下半身」。
17歲認識他，悠悠已過了31載，超過四分之一世紀，應該算得上是老夫老妻了，但結婚晚，孩子生得遲，大女兒小五、小女兒小二，都還是以媽為天的年紀，三不五時要媽媽來陪睡，我只能跟良人說聲抱歉，「今晚不行做功課」。
如果超過一個星期沒做功課，他就像一隻腳底踩到刺的大熊，看什麼都不順眼，女兒寫功課時說：「爸爸這幾天脾氣好大，是誰惹他了？」但只要乖乖上繳功課，他就像喝飽蜂蜜的小熊，對女兒有求必應，對我也超級大方。功課不繳，要啥沒啥，屢試不爽。
不過，女兒睡在隔壁，我的心裡障礙實在是跨不過，繳功課繳得心不甘情不願的，很難高興起來。
後來夫妻協調好，功課不一定要晚上做，兩個女兒星期六下午要回走路5分鐘的外婆家撒嬌耍廢，這個時間留給外公外婆陪孫女共享天倫，夫妻倆正好偷得浮生半日閒，在家閉門寫功課，沒有孩子在家，品質佳、績效好、完整度十足，身心靈都滿足。
喜歡美好的事物是人的天性，女子好色得天時地利人和兼具，才能盡興。
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