仿日本周遊券 交部將推短天數TPASS

新任交通部長李孟諺昨天透露，今年底預計推出「非通勤族的TPASS」，針對非通勤，但經常性搭乘旅客，提供計次、短天數的交通票券，類似日本周遊券、十日券等。另外，台鐵票價已明顯偏低，預計下半年會提出調整方案。

TPASS月票自去年七月一日上路，目前本島十九縣市都有加入月票方案，離島澎湖也預計六月加入。目前以三年兩百億元特別預算執行，二○二六年起將持續編列公務預算常態執行，交通部先前預估所需經費至少建立在當前每年九十億元基礎上，甚至可能更多。

根據交通部統計，TPASS月票上路不到一年，已累計六○八點九萬人次加值購買，四點四六億人次使用月票搭乘各類運具，但進一步分析使用數據，去年七月上路以來，平均每月加值人次都在約六十萬，顯示多為同一族群持續使用月票。

據交通部統計，以各生活圈來看，基北北桃加值人次及運具使用人次每月都占全國約八成。

李孟諺指出，為了鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部將再推動設計適合非通勤族的TPASS套票，針對經常性搭乘者，提供計次、短天數版本的TPASS。

政務次長陳彥伯指出，現在TPASS是針對固定通勤搭乘的月票，預計今年底規畫計次、短天數的票種，類似回數票、日本十日券或周遊券的概念，運具至少會涵蓋捷運、台鐵、公車，是否納入高鐵還要討論。

此外，台鐵票價凍漲廿九年，雖然每兩年會提出票價檢討研究報告，但都調價未果。

高鐵自二○○七年營運至今十五年，仍維持通車時票價，隨著運量持續提升，調漲票價議題也浮上檯面。

李孟諺表示，高鐵營運狀況很好，有七十幾億元稅後盈餘，目前沒有得到高鐵準備調漲票價訊息。至於台鐵有一些票價已經明顯偏低，確實有調整必要。

而我國道安問題，交通部去年年降百分之五死亡人數目標跳票，近日通過五項微罪不檢舉，更引發爭議。

李孟諺表示，今年將持續強化路口改善、行穿線退縮、增加庇護島、加強路口科技執法等作為，另外發現，年輕人騎機車也是肇事主因，會特別加強宣導，有信心今年達年減百分之五死亡目標。