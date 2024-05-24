衛福部支持…桃園次醫療區改3個 估增床上千

桃園市醫療資訊分配不均，市府力爭將次醫療區從2個增為3個。市長張善政昨天主持市政會議表示，新國會、新內閣新契機，盼中央協助桃園各項建設，並證實醫療方面已獲得衛福部支持，桃園可從原本的2個次醫療區改為3個，床數可增加1528床，衛福部待60天公告期滿後上路。

張善政表示，原先桃園次醫療區僅能再增設42床急性一般病床，導致擴充病床數困難，尤其南桃園醫療資源不夠。衛福部釋出訊息，表示桃園可畫為3個次醫療區，將能根本解決醫療資源不足。

桃園市次醫療區域重新畫分後，第一區包含龜山、蘆竹、桃園等3個行政區，第二區包含大園、中壢、觀音、新屋、楊梅等5個行政區，第三區為八德、平鎮、大溪、龍潭、復興等5個行政區。

副市長王明鉅表示，目前衛福部正在公告程序，期間會了解有無反對或其他意見，市府樂觀看待。重新規畫後，龜山、蘆竹、桃園床數雖已達衛福部限制，但其餘兩區都還能擴充床位，估計共可增設1528床。

先前中央大學計畫興建499張急性病床醫院，遭衛福部否決，未來在增加次醫療區後，有無機會起死回生？王明鉅說，中大醫院設立遭否決，中大沒有醫學系也是因素之一，不過現在少了一個限制，想跟中大合作的業者應該有不少機會，可望重新評估。