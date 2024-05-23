巴紐舌癌男為了6子跨海治療 術後十天大啖台灣奶茶

南太平洋巴布亞紐幾內亞37歲男子彼得罹患晚期舌癌，為了家中還有6個小孩要撫養，他不放棄希望，跨海到台灣彰基醫學中心求診，接受口腔癌權威、總院長陳穆寬手術，十天後就出院，如今能邊喝奶茶邊說話，直呼飛越半個地球來台灣治療真是太值得了。

彼得在巴紐首都的醫院近半年的化學治療無效，他的6個小孩中最大的才10歲，最小的2歲，為了孩子們，他得活下去，於是跨海到彰基手術，經過陳穆寬手術切除舌部腫瘤，切掉的舌頭再經過顯微手術修補重建，已能正常進食和說話。

巴紐離澳洲非常近，因此癌症患者大多首選到澳洲尋求先進治療，彼得的妻子表示，以前從沒聽過台灣，要來台灣治療，其實夫妻倆都很焦慮，沒想到手術不用氣切，手術後也不用做化學治療或放射線治療，對台灣的醫療技術讚不絕口，尤其彰基海外醫療中心的高小玲博士團隊對他們就醫期間非常照顧，回國後她一定要大大的宣揚台灣的好。

口腔癌居全球死因第7名，台灣菸、酒、檳榔的盛行，高居男性十大死因第4名，最常於59歲左右的青壯年時期罹癌，是國人十大癌症發病率排名最年輕的癌症。彰基醫學中心在國際口腔癌權威總院長陳穆寬帶領下，每年收治約500例口腔癌患者，其中很多是第四期患者，末期患者手術後5年存活率高達59.4%，遠優於全國醫學中心平均水準。

陳穆寬說，早期的口腔癌只要簡單的切除，不會有外觀或功能的改變，治癒率可能高達9成，晚期的病人若是治療造成外觀改變、吞嚥或語言功能的受損及體力衰退，很可能就不能繼續工作而讓全家生活陷入困境，所以要即早治療。

陳穆寬表示，以他近30年的治療經驗，即使是第4期的末期患者接受根治性的手術切除及重建等治療，5年存活率都能高達59.4%。近幾年也大力發展重建手術，讓病人開完刀儘可能沒有外觀及功能上的改變。