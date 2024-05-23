產後腹大仍像懷孕！ 40歲女驚見「逾40公分脂肪肉瘤」

台中40歲洪姓婦人產後腹部仍大腹便便，經就醫檢查發現，橫膈膜以下、與主動脈和十二指腸極為靠近有一顆腹腔巨大脂肪性肉瘤，大小超過40公分，洪婦在台中榮總接受手術完整切除，以及後續輔助型放射線治療，至今五年無復發。

台中榮總泌尿醫學部泌尿腫瘤科主任楊晨洸說，後腹腔惡性肉瘤為罕見的癌症，根據世界衛生組織統計，占成人惡性腫瘤約1%，其中以脂肪性惡性肉瘤最常見，其次為平滑肌惡性肉瘤；由於腫瘤大到會壓迫其他器官、神經，出現症狀就醫，一旦被發現，通常為臨床第四期，治療上完整手術切除，合理保留鄰近器官功能，是相對難度較高的治療方式。

楊晨洸指出，近年來台中榮總泌尿醫學部跨團隊合作，術前結合放射科血管攝影及腫瘤供應血管栓塞，優點為確認鄰近器官受影響範圍、減少手術中出血量，視野清楚能更完整切除腫瘤。並與骨科團隊、一般外科合作，重建腸道或脊椎旁邊神經保留，有的病患在外院無法開刀，或開過很多次刀復發，到台中榮總手術治療，完整切除腫瘤，保併輔助型放療，減少復發率。

楊晨洸說明，依台中榮總治療經驗發現，脂肪性惡性肉瘤有較高的復發率，平滑肌惡性肉瘤有較高的轉移率，若能在術前放射科血管攝影及栓塞，及手術中腫瘤切除合併重建，術後8周內輔助型放療，藉此可達平均疾病無復發期將近40個月，整體存活率48個月以上超過50%。