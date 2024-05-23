今年第一號颱風「艾維尼」最快明生成 對台影響程度曝光

中央氣象署指出，今天菲律賓東方海面已生成今年第一道熱帶性低氣壓，不排除明天到周末生成第一號颱風「艾維尼」，輕度颱風發展機率較高，對台灣天氣沒有影響，但下周一起基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼及綠島要留意長浪。

氣象署預報員張竣堯表示，今天早上8點菲律賓東方海面已生成第一道熱帶性低氣壓，往西北沿呂宋島前進，再轉以東北方向朝琉球海面移動，對台灣天氣沒有影響，但下周一起基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼及綠島要留意長浪。由於目前所處位置有利於發展，不排除明天到周末生成第一號颱風「艾維尼」，以輕度颱風發展機率較高。

張竣堯表示，明天鋒面遠離，降雨趨緩但仍有水氣，中部以北、東北部有局部短暫雨，其他地區多雲，午後熱力作用各地可能有雷陣雨，尤其西半部山區及東北部地有局部大雨。周六鋒面遠離，中部以北仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後仍有短暫雷陣雨。

張竣堯指出，周日天氣最穩定，偏南風或東南風，僅花東有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下周另一波鋒面影響，周一逐漸接近，天氣轉為不穩定，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

張竣堯表示，下周二、周三鋒面影響，且這波鋒面相較這周結構更好，西南風較強，各地都有短暫陣雨或雷雨，西半部更有局部大雨或豪雨，山區要慎防坍方落石。周四水氣仍偏多，西半部及東北部有局部短暫雨，其他地區多雲午後有短暫雷震雨，一路到6月2日鋒面都可能在台灣附近徘徊。

另外，他也說，今、明天馬祖地區有濃霧可能影響能見度，提醒民眾留意航班異動。