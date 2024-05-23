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交通部長李孟諺鬆口支持調漲台鐵票價 年底擬推新TPASS

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部長李孟諺23日表示，下半年將提出台鐵票價調整方案，此外也有望提出非通勤TPASS，如幾日券、一周券等交通票券，會納入台鐵、捷運和公車。聯合報系資料照
交通部長李孟諺23日表示，下半年將提出台鐵票價調整方案，此外也有望提出非通勤TPASS，如幾日券、一周券等交通票券，會納入台鐵、捷運和公車。聯合報系資料照

交通部長李孟諺23日表示，下半年將提出台鐵票價調整方案，此外也有望提出非通勤TPASS，如幾日券、一周券等交通票券，會納入台鐵、捷運和公車

李孟諺表示，針對雙鐵票價調整狀況，在高鐵部分，由於其營運狀況相當不錯，目前有70多億元盈餘，所以尚未提出調漲票價訊息；至於台鐵，比較特別，已經29年票價沒有調整，有些票價明顯偏低，台北到板橋單趟區間車15元，比捷運25元、公車30元還要低，但台鐵速度比捷運和公車還要快，應適度反映合理票價，可以讓台鐵在經營上更有餘裕力量、資源提升服務品質、安全和準點率，接下來會面對這個問題。

至於台鐵票價調整時間點，李孟諺說，目前台鐵方案還沒有報上來，一旦提出會針對包括成本或營運討論最適合方案，也要考慮社會感受，將綜合各因素做為最佳化考慮，預計今年下半年會提出方案，這些方案交通部會有審核程序外，將與行政院討論當時狀況、物價等綜合性考量。

此外，李孟諺說，目前推出的TPASS未來有望推出其他不同種類的通勤票券，像是短天數或計次使用的票券，有點類似國外常見的十日券、一周券等，主要是鼓勵更多比較短期的民眾或觀光客使用大眾運輸，預估也會納入雙鐵和公車，但應該不會納入高鐵。

不過他也強調，目前該計畫還在初步研擬中，等未來有具體方案後會再公布。

交通部政務次長陳彥伯補充，非通勤TPASS為鼓勵多多使用大眾運輸，研擬推出計次或是短天數票種，希望鼓勵使用大眾運輸，納入公共運輸包括台鐵、捷運和公車，高鐵是否納入要再評估。

TPASS 公車 台鐵 李孟諺 票價

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