上任首談施政目標 交通部長李孟諺曝署長、局長人事考量

交通部長李孟諺520上任，今首度接受媒體訪問談到施政目標，他表示，上任後首要目標任務是提供安全、便捷、永續人本的交通環境及運具，包括國道、公路、雙鐵、行人安全及觀光等；至於一級首長及國營事業董總，目前還沒有想過調整問題，會依績效、努力對做最佳化考量。

李孟諺表示，他是學水利、環境工程出身，外界有擔心不是交通本科，對交通業務是否熟悉，實際上工程領域都相通，交通、土木原理都相容，他以前也在工程會服務過，有工程品質、進度管理經驗，在行政院5年擔任秘書長，最常協調交通部業務，跟交通部也很熟悉，部長、次長最重要是管理跟溝通協調各領域。

李孟諺指出，上任後首要目標任務是提供安全、便捷、永續人本的交通環境及運具，包括國道及快速公路瓶頸段等，像是蘇花安給花東安全回家的路等，還有雙鐵、捷運及大眾運輸、行人安全都是最大挑戰。另外，在觀光部分，希望今年1千萬人次目標持續推動，4月有受地震影響，請觀光署在國外多加宣傳，台灣是適合安全旅遊的國家。

針對交通部前部長王國材特別提醒的台鐵安全，他表示，會對台鐵做最大支持，包括預算、人、車、路加強，台鐵也有很多副業及資產，並成立相關資產部門，有充裕資金就能提供更好待遇。像是最近雙子星大樓，將來有一棟是台鐵資產，一年可有10億元收入，樂觀期待。

對於交通部人事部分，李孟諺指出，現任次長都很優秀、國營事業過去績效都很好，像高鐵、港務公司營收都創新高，感謝這些董總投入努力，未來相關人事會依績效努力對做最佳化考量。至於署長、局長，目前在這領域都非常頂尖及權威，還沒有想過調整問題。