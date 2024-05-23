見張綱維被質疑涉遠航案 交長李孟諺：好心被雷親

交通部長李孟諺上任前被爆料，1月曾與前遠航董事長張綱維見面，更疑似介入新北某都更案，4月23日還被拍到與張綱維委任律師喝咖啡。李孟諺今接受媒體訪問還原始末，並用一句話「好心被雷親」形容。他表示，去年底有朋友找他見面，見面才發現張綱維也在，要來陳情遠航案，後來評估案件已進入司法程序，便沒有處理。

李孟諺今表示，這件事只有一句話統整，就是「好心被雷親」，好心接受陳情卻被誤會。他說明，自己之前不認識張綱維，遠航是2020年被撤照，去年10月被強拆，去年12月有朋友找他見面，他見面才發現張綱維也在，並表示要陳情被撤照、強拆有很多委屈，也為其員工工作權請命。

李孟諺指出，後來他有請張提供資料，但研判案子已經進入司法，提的行政訴訟也都敗訴，認為要尊重司法，因此沒有交辦民航局。

他表示，4月立委黃國昌質詢時，發現怎麼有言外之意解讀，隔天就約張的律師重申，雖然有接到陳情，但評估已經進入司法程序，所以就沒有處理，交通部的立場一致，沒有改變，可能又被過度解讀。他甚至完全不知道遠航關係企業有都更案子，且位於新北中和，主管機關是地方政府，不可能有介入問題。