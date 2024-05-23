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行人地獄何時解套？盤點道安改善重點 交長掛保證「年減5%死亡」
我國交通問題曾被認為行人地獄，去年交通事故死亡人數達3085人，交通部年降5%死亡人數目標跳票，近日通過5項微罪不檢舉，更引發爭議。交通部長李孟諺今指出，今年持續強化路口改善、行穿線退縮、增加庇護島、加強路口科技執法等，另發現年輕人騎機車也是肇事主因，會特別加強，有信心今年達年減5%死亡目標。
李孟諺今表示，去年交通死亡有減少40幾人，但還沒有達到減少5%目標，今年持續強化，編列400億元經費改善人行空間，包括路口改善、公路局盤點2萬多個路口、行穿線退縮、增加庇護島、加強路口科技執法等。雖然停讓行人風氣已經有起來，還是有些駕駛看到沒有警察就不會遵守，現在很多路口有科技執法可以取締、罰款，減少警力負擔。
李孟諺也說，行人空間是改善重點，希望定期召開記者會宣布各縣市交安成績、行人空間增加情形，由各縣市競爭，讓地方首長更有動力。另外也發現年輕人騎機車也是肇事主因，很多是剛離開家去住校、剛接觸機車，有無照、疲勞駕駛、酒駕等狀況，還要加強年輕人宣導及教育。
他表示，目前交通部有重新針對車輛事故10大原因再釐清，分別找出對策，每月都會有院層級的道安會報，希望透過這些讓行人交通問題大幅改善。
他指出，雖然近期有限縮微罪檢舉，但該罰的罰則還是有，還是會對用路人有所拘束，以硬體、軟體、宣導及執法，今年有信心達成減少5%死亡目標。
另外，針對重機上國道議題，李孟諺表示，目前還是有6成以上民意擔心造成危險，國人接受度還有落差，會找時間跟這些重機團體見面溝通，找出調整改變的方式。
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