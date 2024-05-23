業者盼6月鬆綁…赴陸禁團令下周有結論 交長：不排除我方先釋善意

兩岸觀光至今未解，業者喊話6月解除組團赴陸禁團令。交通部長李孟諺今指出，520後局勢每日都有新變化，最近會跨部會協商，針對6月出團有明確結論，期待在5月底前有方案，當然也不排除我方先釋出善意，但大陸今天宣布演習，不曉得會不會增加國安上考量。他也說，對岸把對等誤解成「國與國」，變成兩國論，把民生事務過度政治化。

交通部原定今年3月解除組團赴陸禁團令，不料在春節前限縮僅開放3至5月，6月起再度關緊大門，引發業者不滿，先前更直言，不排除上街抗議。賴清德520就職演說提到，中國可和台灣在對等、尊嚴原則下進行合作，可先從重啟雙邊對等觀光旅遊，但中方疑似不埋單，今更對台進行軍演。

李孟諺指出，賴清德總統提到兩岸以對等互惠方式增加觀光交流，目前也是朝這個方向努力，當然希望朝向開放，但520後局勢每日都有新變化，方案還在做最後研商，最近會做相關跨部會協商，針對6月出團有明確結論，期待在5月底前有方案。

李孟諺表示，台灣現在有開放赴陸自由行，對岸都沒有，前陣子僅開放福建到馬祖，我方開得幅度還是比較大。今年1到2月我國自由行到大陸每月18至20萬人次左右，3月到5月加上團客有21至23萬人次，自由行還是大眾，期待兩岸循序漸進，互相開放，增加彼此交流，但大陸今天又宣布演習，不曉得會不會增加國安上考量，會再評估。

李孟諺指出，我方的對等是指開放自由行，對岸把對等誤解成「國與國」，變成政治解讀、變成兩國論，把人民民生事務過度政治化。他也說，當然也不排除我方先釋出善意，但不要我們釋出很大善意卻被打臉，循序漸進當然最好，人民多交流能減少誤會跟誤判，期待兩岸在觀光、學術、就學有更多交流。

對於旅遊業者不排除針對禁團令上街抗議，他強調，交通部也跟業者站在一起，希望促進觀光，有更多商機，大家立場一致，但也要考慮國家政策跟對等衡平性。