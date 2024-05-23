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台鐵票價凍漲29年！交長擬下半年提調整方案 年底再推非通勤版TPASS

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵示意圖。聯合報系資料照

台鐵已29年未調漲票價，今年起公司化，預計下半年討論票價；高鐵運量持續創新高，仍維持通車時票價，是否調整也受關注。交通部長李孟諺今接受媒體訪問表示，台鐵一些票價已明顯偏低，預計下半年會提出調整方案。另外，交通部今年底將推動非通勤族TPASS月票，針對非通勤，但經常性搭乘旅客，以計次、短天數的版本。

李孟諺指出，交通部將推動非通勤族的TPASS月票，針對經常性搭乘，計次、短天數版本的TPASS。政務次長陳彥伯指出，現在TPASS是針對固定通勤搭乘月票，預計今年底規畫計次、短天數的票種，以回數票10日券、一周券概念，鼓勵大家使用公共運輸，運具至少涵蓋捷運、台鐵、公車，高鐵要不要納入還要討論。

李孟諺強調，台鐵安全一定會列為優先考量，現階段台鐵對安全提升可分為人、車、路3領域來切入，人包括訓練、素質提升、充足人力；車部分，過去行政院對台鐵有很大挹注，未來交的1300輛新車，包括EMU3000、支線更換新車廂等，除了增加運量、提升準點率到97%以上；路的部分則有異物入侵預警系統。

台鐵票價凍漲29年，雖然每2年會提出票價檢討研究報告，但都調價未果。高鐵2007年營運至今15年，曾在2013年調漲票價，2015年適逢財改，當年12月票價即又降回2013年調漲前水準，至今則仍維持通車時票價。

李孟諺表示，高鐵確實去年營運狀況很好，有70幾億元稅後盈餘，目前還沒有得到高鐵準備調漲訊息。至於台鐵有29年沒調整，有一些票價已經明顯偏低，像是台北到板橋單趟區間車15元，比捷運25元、公車30元便宜，但速度其實更快，應適度反映合理票價，讓台鐵經營上更有力量、資源，提升服務品質、安全及準點率，接下來確實有調整必要。

李孟諺指出，台鐵方案目前還沒報上來，會就成本、營運、考慮社會感受等綜合因素最佳化處理，主要會考慮不要造成通勤族太大負擔，預計下半年會提出方案，也會跟院裡討論社會及物價狀況。現在每天固定通勤有TPASS月票專案，政府補貼會增加。

交通部長李孟諺（中）今接受媒體訪問表示，台鐵一些票價已明顯偏低，預計下半年會提出調整方案。記者周湘芸／攝影
交通部長李孟諺（中）今接受媒體訪問表示，台鐵一些票價已明顯偏低，預計下半年會提出調整方案。記者周湘芸／攝影

TPASS 交通部長 台鐵 李孟諺 票價 通勤族

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