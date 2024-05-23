連日降雨 寶山、寶二水庫合計估增40萬噸水量

經濟部水利署北區水資源分署表示，新竹地區連日有雨勢，新竹縣寶山水庫、寶二水庫系統累計降雨量15.3毫米，預估可為2個水庫增加約40萬噸水量，對水情有助益。

北區水資源分署今天透過文字表示，截至今天下午4時20分，寶山水庫與寶二水庫系統的蓄水量約2036萬噸，蓄水率已回升至55.6%。

北區水資源分署指出，有關新竹縣地區20至23日雨勢，寶山與寶二水庫系統集水區的累計降雨量約15.3毫米，預估可為2個水庫增加約40萬噸水量。

北區水資源分署指出，依氣象資料分析顯示，近期仍有降雨且有颱風生成可能，將透過節水操作及加強引水，努力讓水庫穩定供水，另也會視天候條件實施人工增雨。