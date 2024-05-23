2周排便1次…中醫兩階段治癒 4旬婦「卸貨」身輕如燕
彰化縣41歲蔡姓婦人2至3周解便一次很正常，偶而5天一次算幸運，用盡方法效果有限，因擔心「上不出來」連帶影響食欲，四個月前到中醫求診，服用中藥三個月後竟可每天解便一次，腹部不再有「沈重感」身輕如燕。
蔡婦今回診，神情輕鬆愉快；她說，5年前排便莫名不順，非常用力勉強解出一點點，偶而會腹痛、頭痛，讓她有「滿肚子大便」不舒服感覺，可能容易緊張、做生意壓力大、生活不規律有關，起初用浼腸劑有效，但停用就繼續便秘，後來聽信介紹服用各種益生菌、酵素，所費不貲卻無效。
蔡婦到衛福部彰化醫院，經中醫師黃鋒榮診斷認為，生活緊張、壓力大、飲食不定時、不運動、飲水不足、纖維質攝取少都是蔡婦長期便秘的可能原因，經胃鏡和大腸鏡檢查，器官沒什麼問題，發生原因與生活環境、個人行為有關，屬於習慣性便秘。
黃鋒榮表示，蔡婦治療首重潤腸通下，以玄參、麥門冬、生地黃、大黃、芒硝的增液承氣湯為主，後續以香砂六君子湯、補中益氣湯來補益脾胃，提升腸蠕動功能，兩個月後效果慢慢浮現，到第三個月後已可一天排便一次。
黃鋒榮說，據醫學推估成年人罹患便秘者約15%左右，臨床上女性多於男性，可能與女性受雌激素影響、肌肉力量不足、運動量比較低、水喝得比較少有關，年齡方面老年人多於年輕人，因老年人消化功能退化，便秘比率上升。
長期便秘可能衍生腹痛、頭痛、肩酸、食慾不佳、口臭、頭昏眼花、失眠、急躁、口乾舌燥、疲勞等各種症狀，甚至可能引發大腸癌、心血管疾病等，應早日就醫。
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