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桃機第二航廈奈米技術蘭花牆 30國家特色蘭花迎旅客

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
入境旅客在蘭花牆前駐足欣賞。記者黃仲明／攝影
入境旅客在蘭花牆前駐足欣賞。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場第二航廈接機大廳展出「豐饒福爾摩沙」國旗蘭花牆，以參加第16任總統、副總統就職典禮外賓的國旗為主軸，展出30株採奈米噴染設計友好國家國旗的蘭花，以溫暖與友善歡迎國際友邦，也讓造訪台灣的旅客在國門就可感受到桃園機場的活力與熱情。

機場公司表示，桃機為國家最重要的對外門戶，更是外國旅客造訪台灣的第一站，具有展現友好與熱情款待的雙重意義，即日起在第二航廈接機大廳布置的國旗蘭花牆，是由參加第16任總統副總統就職典禮外賓的國旗為主軸，運用獨特奈米噴染技術在盛開的蘭花上，呈現各友好國家國旗的代表色，不但展現台灣農業科技實力，也象徵台灣與友好國家的深厚情誼。

機場公司指出，國旗蘭花在就職國宴中驚豔國內外賓客，為讓更多民眾欣賞蘭花之美，由農業部及農糧署輔導，社團法人台灣蘭花產銷發展協會規劃策展，自即日起於桃園機場第二航廈接機大廳展出，傳達台灣的友善，讓旅客從國門即感受到這片土地的溫暖。

桃園國際機場是空運花卉出口的重要樞紐，台灣蘭花品質驚豔全球，精緻農業實力與運輸效率為台灣創造「蘭花王國」的美譽，希望桃園機場旅客能與國宴嘉賓一樣欣賞美麗蘭花，感受到桃園國際機場的熱情款待，同時也讓世界看見台灣的美麗。

國旗蘭花牆以參加第16任總統副總統就職典禮外賓的國旗為主軸，運用獨特奈米噴染技術在盛開的蘭花上，呈現各友好國家國旗的代表色。記者黃仲明／攝影
國旗蘭花牆以參加第16任總統副總統就職典禮外賓的國旗為主軸，運用獨特奈米噴染技術在盛開的蘭花上，呈現各友好國家國旗的代表色。記者黃仲明／攝影
桃園機場第二航廈「豐饒福爾摩沙」國旗蘭花牆，展出30株採奈米噴染設計友好國家國旗的蘭花，以溫暖與友善歡迎國際友邦，讓旅客從國門即感受到這片土地的溫暖。記者黃仲明／攝影
桃園機場第二航廈「豐饒福爾摩沙」國旗蘭花牆，展出30株採奈米噴染設計友好國家國旗的蘭花，以溫暖與友善歡迎國際友邦，讓旅客從國門即感受到這片土地的溫暖。記者黃仲明／攝影
桃園機場第二航廈「豐饒福爾摩沙」國旗蘭花牆，展出30株採奈米噴染設計友好國家國旗的蘭花。記者黃仲明／攝影
桃園機場第二航廈「豐饒福爾摩沙」國旗蘭花牆，展出30株採奈米噴染設計友好國家國旗的蘭花。記者黃仲明／攝影

國旗 桃園機場

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