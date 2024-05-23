桃機第二航廈奈米技術蘭花牆 30國家特色蘭花迎旅客

桃園國際機場第二航廈接機大廳展出「豐饒福爾摩沙」國旗蘭花牆，以參加第16任總統、副總統就職典禮外賓的國旗為主軸，展出30株採奈米噴染設計友好國家國旗的蘭花，以溫暖與友善歡迎國際友邦，也讓造訪台灣的旅客在國門就可感受到桃園機場的活力與熱情。

機場公司表示，桃機為國家最重要的對外門戶，更是外國旅客造訪台灣的第一站，具有展現友好與熱情款待的雙重意義，即日起在第二航廈接機大廳布置的國旗蘭花牆，是由參加第16任總統副總統就職典禮外賓的國旗為主軸，運用獨特奈米噴染技術在盛開的蘭花上，呈現各友好國家國旗的代表色，不但展現台灣農業科技實力，也象徵台灣與友好國家的深厚情誼。

機場公司指出，國旗蘭花在就職國宴中驚豔國內外賓客，為讓更多民眾欣賞蘭花之美，由農業部及農糧署輔導，社團法人台灣蘭花產銷發展協會規劃策展，自即日起於桃園機場第二航廈接機大廳展出，傳達台灣的友善，讓旅客從國門即感受到這片土地的溫暖。