聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃機第二航廈奈米技術蘭花牆 30國家特色蘭花迎旅客
桃園國際機場第二航廈接機大廳展出「豐饒福爾摩沙」國旗蘭花牆，以參加第16任總統、副總統就職典禮外賓的國旗為主軸，展出30株採奈米噴染設計友好國家國旗的蘭花，以溫暖與友善歡迎國際友邦，也讓造訪台灣的旅客在國門就可感受到桃園機場的活力與熱情。
機場公司表示，桃機為國家最重要的對外門戶，更是外國旅客造訪台灣的第一站，具有展現友好與熱情款待的雙重意義，即日起在第二航廈接機大廳布置的國旗蘭花牆，是由參加第16任總統副總統就職典禮外賓的國旗為主軸，運用獨特奈米噴染技術在盛開的蘭花上，呈現各友好國家國旗的代表色，不但展現台灣農業科技實力，也象徵台灣與友好國家的深厚情誼。
機場公司指出，國旗蘭花在就職國宴中驚豔國內外賓客，為讓更多民眾欣賞蘭花之美，由農業部及農糧署輔導，社團法人台灣蘭花產銷發展協會規劃策展，自即日起於桃園機場第二航廈接機大廳展出，傳達台灣的友善，讓旅客從國門即感受到這片土地的溫暖。
桃園國際機場是空運花卉出口的重要樞紐，台灣蘭花品質驚豔全球，精緻農業實力與運輸效率為台灣創造「蘭花王國」的美譽，希望桃園機場旅客能與國宴嘉賓一樣欣賞美麗蘭花，感受到桃園國際機場的熱情款待，同時也讓世界看見台灣的美麗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言