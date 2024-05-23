愛滋新增低於千例 男男性行為捐血將重啟討論

台灣愛滋疫情連6年下降，去年新通報數已低於1000人以下。衛生福利部疾病管制署近日公告，規劃今年11月底前辦理2場調整男性間性行為者捐血限制座談會，蒐集各界意見。

根據現行「捐血者健康標準」規定，曾有男男性行為者及曾吸食毒品者，都屬「永不得捐血」對象。衛福部於2018年討論將「5年內曾有男男性行為者」、曾吸毒者的捐血規定放寬為「暫緩捐血6個月」，雖然有民間團體支持，但也遭受反對團體抨擊，政策緊急喊卡。

由於台灣愛滋疫情自2018年起已連續6年呈下降趨勢，去年本國籍新通報愛滋感染人數計940人，愛滋新增感染人數已低於1000人以下，為2004年以來疫情新低。

疾管署發言人曾淑慧今天接受媒體電訪表示，將重啟評估「調整男性間性行為者」捐血限制的時機點；這個案子不僅是醫學與科學風險評估，同時涉及風險感知及民眾教育的挑戰等議題。

曾淑慧說明，2019年時曾開會決議，當人類免疫缺乏病毒（HIV）新通報人數小於千人時，就會重新評估，過去因相關檢驗技術，加上愛滋病有空窗期，感染者若在期間捐血可能檢驗不出來，增加受血者風險，是最主要的疑慮。

此外，曾淑慧表示，近年部分歐美國家修改男性間性行為者捐血限制，改以「性行為」為限制條件，逐步由永久不得捐血修改為暫緩捐血，或是縮短暫緩捐血期限。

疾管署近日公告規劃辦理「調整男性間性行為者捐血限制座談會」，採購金額新台幣75萬元。曾淑慧表示，廠商履約須於今年11月30日前辦理至少2場座談會，邀集相關單位、相關領域的專家學者及民間團體等，充分討論與表達意見或建議，並在12月31日前提供報告。