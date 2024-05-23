7-ELEVEN擴大全鄉全店寄取件服務！限時13天會員包裹取貨送「5元購物抵用券」
7-ELEVEN於2023年宣布進駐368鄉鎮（除烏坵），達成「全鄉全店、全天服務」里程碑，更深入多處購物不便的行政區，提供在地居民便利服務與豐富生活體驗，並透過「OPEN!行動購物車」將商品與服務送入鄉鎮各地。7-ELEVEN為服務更多鄉鎮居民，2024年起針對交通不便、距離門市路途較遠的地區，首創「包裹寄取代收服務」，連結在地居民生活中心的雜貨店或教會，透過「交貨便」、「黑貓宅急便」提供在地居民於鄰近的雜貨店或教會即可進行交寄與領取包裹，目前已於花東地區的指定商家或教會提供服務，解決偏遠交通不便的物流問題。
7-ELEVEN與超過6萬多家海內外電商平台合作，藉由全台超過6,900多家門市優勢，並整合「安心取」與OPENPOINT生態圈，不定期推出「包裹安心取集點GO」活動及「網購取貨購物金」優惠。
為提前迎618網購節，7-ELEVEN推出取貨享2大好康活動，將於5月28日截止的OPENPOINT APP的「包裹安心取集點GO」活動，民眾到7-ELEVEN取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」，當筆取件1個包裹贈1點，只要集滿3點以上即可免費兌換指定商品、購物抵用券或免運券；6月5日至6月17日限時13天，凡於7-ELEVEN取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」就送「5元購物抵用券」，可直接刷讀紙本小白單進行折抵，會員也可選擇存入OPENPOINT APP，數量有限送完為止，兌換時間至6月23日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言