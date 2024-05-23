7-ELEVEN擴大全鄉全店寄取件服務！限時13天會員包裹取貨送「5元購物抵用券」

7-ELEVEN於2023年宣布進駐368鄉鎮（除烏坵），達成「全鄉全店、全天服務」里程碑，更深入多處購物不便的行政區，提供在地居民便利服務與豐富生活體驗，並透過「OPEN!行動購物車」將商品與服務送入鄉鎮各地。7-ELEVEN為服務更多鄉鎮居民，2024年起針對交通不便、距離門市路途較遠的地區，首創「包裹寄取代收服務」，連結在地居民生活中心的雜貨店或教會，透過「交貨便」、「黑貓宅急便」提供在地居民於鄰近的雜貨店或教會即可進行交寄與領取包裹，目前已於花東地區的指定商家或教會提供服務，解決偏遠交通不便的物流問題。

7-ELEVEN與超過6萬多家海內外電商平台合作，藉由全台超過6,900多家門市優勢，並整合「安心取」與OPENPOINT生態圈，不定期推出「包裹安心取集點GO」活動及「網購取貨購物金」優惠。