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男男性行為者有望開放捐血 疾管署重新評估開放限制

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧表示，由於去年新增愛滋感染人數低於千例，重新評估開放「男性間性行為者」的捐血限制。捐血示意圖。本報資料照片
疾管署發言人曾淑慧表示，由於去年新增愛滋感染人數低於千例，重新評估開放「男性間性行為者」的捐血限制。捐血示意圖。本報資料照片

衛福部疾管署5月22日公告招標「調整男性間性行為捐血限制座談會」，疾管署發言人曾淑慧表示，由於去年新增愛滋感染人數低於千例，因此按照先前決議，重新評估開放「男性間性行為者」的捐血限制。

疾管署公告招標「調整男性間性行為者捐血限制座談會」，預算金額為75萬元，履約期限為今年底。衛福部在2018年一度預告修訂「捐血者健康標準」，將5年內未發生性行為的男同志納入捐血者條件，預告期間收到不少反對意見，因此緊急喊卡。

曾淑慧說，根據2019年10月7日的愛滋病防治及感染者權益保障會決議，若新通報確診人數低於1000人以下，會重新評估調整「調整男性間性行為者」捐血限制時機點。我國愛滋疫情持續下降中，去年本國籍愛滋新增感染人數為940人，符合重新啟動「調整男性間性行為者」捐血限制的時機點。

曾淑慧指出，當時愛滋新增個案數比較多，加上檢驗技術較不發達，造成檢驗結果出來的空窗期長，讓外界有疑慮，因此決議等到疫情下降到一定程度才考慮進一步開放。然而，因為前一次推動修正案的經驗，此次有醫學與科學議題，需廣納各界意見，因此會透過辦理座談會等形式，邀集相關單位、相關領域的專家學者及民間團體等充分討論與表達意見或建議，以凝聚各界共識，作為後續政策評估調整參採依據。

性行為 愛滋病 捐血

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