故宮北部院區跳電2分鐘 國寶有驚無險

近日氣溫逐漸升高，許多怕熱或者家中有寵物、嬰兒的民眾早已打開冷氣降溫避暑。最近一位媽媽在網上發文表示，她上月從月子中心回家後，家裡冷氣基本上都是開24小時，而原PO的婆婆見狀卻擔心「機器不會壞掉嗎」。貼文一出引起不少網友討論，有內行表示...

2024-05-23 14:06