故宮北部院區跳電2分鐘 國寶有驚無險
故宮北部院區今天上午突然發生展間內停電，館方緊急替民眾照明，疏散所有人員。故宮表示，停電原因是因為台北市政府下水道工程挖損輸電線路造成跳脫，2分鐘內均已恢復供電。
故宮發出新聞稿表示，根據經濟部新聞稿台電說明，上午11時22分因台北市政府下水道工程挖損輸電線路造成跳脫，影響台北市士林區約1萬2000戶停電。台電立即處理，2分鐘內包括故宮等用戶均已恢復供電，影響約2000人。
故宮展示服務處代理處長林國平說明，故宮於停電第一時間啟動發電機，並由現場人員協助照明疏散遊客，確保遊客及文物安全。經全面巡檢展場及設備後，已全數恢復供電、開放正常參觀，現場遊客及文物安全無虞。
復電後，經檢視展櫃展品安全無虞，才會重新開放遊客入場。故宮北院已於11時46分恢復正常參觀，現場遊客及文物安全無虞。
林國平表示，目前正館第一展覽區正展出「看得見的紅樓夢」等，歡迎民眾參觀。
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