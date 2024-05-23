台電電纜挖損故宮展場停電1分鐘 為文物安全疏散民眾

台電電纜一周被捷運等工程單位挖斷兩次，今日再次發生事故，並影響到故宮供電，雖1分鐘內故宮北院發電機啟動；2分鐘內台電隨即透過轉供電力，但故宮為了文物安全考量，仍按照標準程序疏散參觀民眾。

今天11點22分，台北市政府下水道工程挖損台電輸電線路造成跳脫，影響台北市士林區約1萬2千戶停電，也包括故宮北院。

上午11時23分時，台電對故宮的供電閃停。11時24分，故宮北部院區發電機啟動，11時35分，北院恢復正常供電。11時40分，全面巡檢展場完成，11時46分恢復參觀。

大型博物館皆備有緊急發電機，不僅供應庫房典藏文物與展廳服務所需、也應供應公共區域的供電，才能維持公共服務的穩定與必要的安全。據了解，故宮是依照標準程序，雖然停電後緊急發電機1分鐘內啟動供應展場電源，為了文物安全還是必須疏散參觀民眾。