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子宮頸抹片異常≠罹癌 專家曝發生風險

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
國建署長吳昭軍（中）建議，符合子宮頸癌公費篩檢資格者，至少每3年篩檢一次。記者賴昀岫／攝影
國建署長吳昭軍（中）建議，符合子宮頸癌公費篩檢資格者，至少每3年篩檢一次。記者賴昀岫／攝影

早期子宮頸癌個案的五年存活率逾9成，到了晚期卻只剩2成，由於子宮頸癌早期沒有明顯症狀，透過定期接受子宮頸抹片檢查，能發現子宮頸的病變，不過抹片結果異常，不代表就是罹癌，反而要慶幸早期抓出癌前病變，呼籲民眾不要因為害怕抹片異常而不去做抹片，看到結果異常也不要太緊張。

衛福部國民健康署長吳昭軍說，民國84年起補助30歲以上女性，每年1次子宮頸抹片檢查，子宮頸癌標準化發生率，已由每10萬人25.2人，降至每10萬人7人；標準化死亡率由每10萬人11人，降至每10萬人2.7人。

早期（0+1期）子宮頸癌個案經治療後，五年存活率可高達9成，晚期（4期）個案五年存活率僅2成，吳昭軍提醒，子宮頸癌對女性威脅依然存在，每年右600多人因子宮頸癌過世，6年以上未做過子宮頸癌篩檢者，罹患子宮頸癌的風險，是3年內曾做過子宮頸癌篩檢者的3倍，建議符合篩檢資格者至少每3年進行一次抹片檢查。

台灣家庭醫學醫學會副秘書長曹玉婷說，平常會到門診就醫的患者，都是糖尿病、膽固醇、高血壓等慢性病，曾有名50歲的慢性病患者，已經有5至6年沒有做子宮頸抹片，一問之下原來是害怕內診，但鼓勵患者篩檢後，竟真的發現異常，否則可能拖到變成侵襲性癌症。

針對抹片異常後續處置，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，患者不太願意做抹片的原因，患者容易因為害怕抹片異常而不去做抹片，但其實如果在「癌前病變」階段就抓到，早期治療手法很簡單，手術甚至不需住院；如果收到異常也不用太緊張，因為9成以上都還有救，反而要開心不是拖到變嚴重。

黃建霈說，癌前病變幾乎沒有症狀，有些患者直到出血才找醫師，狀況幾乎都很不好，嚴重者需要將子宮切除，但如果已發生轉移，往往只能使用放療或電療，這也是為什麼要做抹片、提早篩檢的原因，有些患者只是發炎，只要消炎、追蹤治療就好；有些是更年期缺乏荷爾蒙，細胞看起來不太一樣，只要補充荷爾蒙、使用陰道荷爾蒙藥膏就會緩解了。

國健署建議，年紀大、以無性行為或停經婦女，仍應定期接受抹片檢查。圖／國健署提供
國健署建議，年紀大、以無性行為或停經婦女，仍應定期接受抹片檢查。圖／國健署提供
國健署每年補助30歲以上婦女進行子宮頸抹片檢查。記者賴昀岫／攝影
國健署每年補助30歲以上婦女進行子宮頸抹片檢查。記者賴昀岫／攝影
台灣家庭醫學醫學會副秘書長曹玉婷說，家醫科醫師和慢性病患者建立的長期醫病關係，更容易鼓勵患者進行癌症篩檢。記者賴昀岫／攝影
台灣家庭醫學醫學會副秘書長曹玉婷說，家醫科醫師和慢性病患者建立的長期醫病關係，更容易鼓勵患者進行癌症篩檢。記者賴昀岫／攝影

子宮頸癌 患者 醫學

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