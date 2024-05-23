子宮頸抹片異常≠罹癌 專家曝發生風險

早期子宮頸癌個案的五年存活率逾9成，到了晚期卻只剩2成，由於子宮頸癌早期沒有明顯症狀，透過定期接受子宮頸抹片檢查，能發現子宮頸的病變，不過抹片結果異常，不代表就是罹癌，反而要慶幸早期抓出癌前病變，呼籲民眾不要因為害怕抹片異常而不去做抹片，看到結果異常也不要太緊張。

衛福部國民健康署長吳昭軍說，民國84年起補助30歲以上女性，每年1次子宮頸抹片檢查，子宮頸癌標準化發生率，已由每10萬人25.2人，降至每10萬人7人；標準化死亡率由每10萬人11人，降至每10萬人2.7人。

早期（0+1期）子宮頸癌個案經治療後，五年存活率可高達9成，晚期（4期）個案五年存活率僅2成，吳昭軍提醒，子宮頸癌對女性威脅依然存在，每年右600多人因子宮頸癌過世，6年以上未做過子宮頸癌篩檢者，罹患子宮頸癌的風險，是3年內曾做過子宮頸癌篩檢者的3倍，建議符合篩檢資格者至少每3年進行一次抹片檢查。

台灣家庭醫學醫學會副秘書長曹玉婷說，平常會到門診就醫的患者，都是糖尿病、膽固醇、高血壓等慢性病，曾有名50歲的慢性病患者，已經有5至6年沒有做子宮頸抹片，一問之下原來是害怕內診，但鼓勵患者篩檢後，竟真的發現異常，否則可能拖到變成侵襲性癌症。

針對抹片異常後續處置，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，患者不太願意做抹片的原因，患者容易因為害怕抹片異常而不去做抹片，但其實如果在「癌前病變」階段就抓到，早期治療手法很簡單，手術甚至不需住院；如果收到異常也不用太緊張，因為9成以上都還有救，反而要開心不是拖到變嚴重。