不會壞？家有嫩嬰「1家電」狂操24小時不間斷 內行揭密：反而更省電

近日氣溫逐漸升高，許多怕熱或者家中有寵物、嬰兒的民眾早已打開冷氣降溫避暑。最近一位媽媽在網上發文表示，她上月從月子中心回家後，家裡冷氣基本上都是開24小時，而原PO的婆婆見狀卻擔心「機器不會壞掉嗎」。貼文一出引起不少網友討論，有內行表示，「是變頻的話，開開關關反而更浪費電」、「如果是變頻的沒這問題，溫度到了自然就降轉速休息了」。

原PO在Dcard發文表示，自從4月中於月子中心返家後，家裡的冷氣就是24小時開著，只有帶嬰兒回診或是去公婆家時才會關掉。對此，原PO婆婆擔心，若讓冷氣機一直開著，會不會壞掉或故障？原PO表示，自己從來沒想過這個問題，不過似乎很多有小孩的家庭也是冷氣開整天。原PO也好奇，其他家中有嬰兒的爸媽，都是什麼時候才會關冷氣、讓機器休息呢？

有許多寶媽寶爸表示，家裡同樣是冷氣開整天，「夏天沒關過+1，長輩也會這樣問」、「我們也是開整天，但是早上客廳、晚上房間輪流開，還被台電抄表人員打電話來問，這個月用電度數怎麼暴增」、「我兒子1歲半，嫩嬰期也是開整天，至少冷氣現在還沒壞過」、「只要有人在家冷氣就沒關過」、「沒關過，除非要去醫院打預防針，只是出門買個東西就不關了」。

還有內行網友分享怎麼做才能讓冷氣更省電，「一直開開關關才容易壞也耗電。現在家庭基本都是裝變頻的冷氣，開著不關反而比較省電喔」、「冷氣十年了，7~9月冷氣根本沒在關的，出去不是兩小時以上絕不關，再冷房反而電費更貴」、「搭配電風扇會更涼更省電」。

也有網友提醒，「還是要定期洗濾網喔！開24小時的話一個月也要洗一次」、「不用關沒關係，但要記得半年至一年請專業技師到你們家清洗冷氣，對寶寶跟自己的呼吸道都比較好」、「請專業人員來清洗冷氣，並且定期清洗濾網，都可以讓冷氣更長壽」、「我老公是冷氣師傅，自從寶寶出生後都沒在關冷氣，如果出門開送風他還會生氣，說這樣冷氣才會發霉、更容易壞」。